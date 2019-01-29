7'den 70'e Kitap Okudular

Bilecik İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ve Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilciliği işbirliğinde "Pedallıyorum, Okuyorum, Gelişiyorum" sloganıyla kitap okuma farkındalık etkinliği düzenlendi.

Bilecik İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ve Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilciliği işbirliğinde "Pedallıyorum, Okuyorum, Gelişiyorum" sloganıyla kitap okuma farkındalık etkinliği düzenlendi.



Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan ve bisikletleriyle Bilecik İl Halk Kütüphanesi önüne giden kalabalık grup, 5 dakikalık sessiz kitap okuma etkinliği yaparak, 'Benim İçin Kütüphane' temalı stant önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.



"61 bin kitabımızla size hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz"



Programın açılış konuşmasını yapan Bilecik İl Halk Kütüphanesi Müdürü Pınar Dengiz, halka hizmet etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Bilecik İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ile birlikte Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliğiyle işbirliği içerisinde düzenlemiş olduğumuz bir etkinlik. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra kütüphane kullanma, bisiklet kullanma konusunda duyarlılığımız daha fazla artar. 61 bin kitabımızla çeşitli etkinliklerimizle biz burada halk kütüphanesi olarak sizlere hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Kitap okuma etkinliğinden sonra bir standımız var o stantta fotoğraf çekimi yapacağız. Eğer Bilecik İl Halk Kütüphanesini etiketleyerek sosyal medyada da paylaşırsanız mutlu oluruz" dedi.



"Amacımız herkese kitap okumayı sevdirmek"



Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilcisi Hakan Yavuz ise, bu tür etkinliklerin Bilecik'te sürekli yapıldığına değinerek, "Bilecik İl Halk Kütüphanesi ile beraber böyle güzel bir etkinliği Bilecik'te tekrar yapıyoruz. Amacımız burada kütüphane alışkanlığını kazandırmak. Kitap okumayı sevdirmek ve bisikletle ulaşımı şehir içinde alıştırmak herkese. Kötü alışkanlıktan uzak tutmak ve teknoloji bağımlılığından uzak tutmak herkesi. Buradan müdürlüğümüze ve gelen vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından, etkinliğe katılan anaokulu öğrencileri, Bilecik Gençlik Merkezi öğrencileri, bisikletliler ve etkinliğe katılan anne ve babalar çocuklarıyla birlikte kitap okuyarak farkındalık oluşturdular.



Etkinlik, gelen vatandaş ve öğrencilere kurşun kalem, balon ve kitap ayracı dağıtılmasının ardından sona erdi. - BİLECİK

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