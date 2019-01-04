Son Dakika Haberleri: 7'den 70'e Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüyecekler

7'den 70'e Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüyecekler

1 saat önce

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürlüklerinin organize ettiği Palandöken Dağı'na Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Yürüyüşü Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.

7'den 70'e Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüyecekler, System.String[]
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürlüklerinin organize ettiği Palandöken Dağı'na Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Yürüyüşü Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.

Erzurum Gençlik ve Spor Spor İl Müdürlüğü, Sarıkamış Şehitleri'ni 104. Yıl dönümünde anacak.

Yakutiye ve Palandöken Gençlik Merkezi'nin organize ettiği Palandöken Dağı'na Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.

7'den 70'e Erzurum halkı ve gençler Sarıkamış Şehitleri için Palandöken Dağı'na yürüyecek.

Yürüyüş programı için Yakutiye ve Palandöken Gençlik Merkezlerinin yanı sıra Erkek ve Kız Öğrenci Yurtları'nın önünden Pazar günü sabah saat 09.00-09: 30 arasında otobüs seferleri yapılarak, Palandöken Dağı'na halk taşınacak.

Anlamlı tırmanışta vatandaşlar halk yürüyüşü yaparken, dağcılarda Palandöken Dağı Ejder Zirvesine çıkarak, Türk bayrağı açarak, dualarla şehitleri anacak.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Sarıkamış Şehitleri'nin 104. Yıl dönümünde ecdadımızı yad edeceklerini belirterek, tüm halkı Pazar günü saat 10.00'da başlayacak olan yürüyüşe davet etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:25 Kaynak: İHA

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