Son Dakika Haberleri: "7'den 70'e seninleyiz" yazılı tişörtleri giyerek Erdoğan'ı beklediler
Son Dakika Güncel Haber

"7'den 70'e seninleyiz" yazılı tişörtleri giyerek Erdoğan'ı beklediler

1 saat önce

Odunpazarı Modern Müze açılışı için Eskişehir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aynı tişörtleri giyen dede ve torunlarından oluşan 30 kişi bekliyor.

Odunpazarı Modern Müze açılışı için Eskişehir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aynı tişörtleri giyen dede ve torunlarından oluşan 30 kişi bekliyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de açılacak Odunpazarı Modern Müze içim kente geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eskişehir'e geldiğini öğrenen dede ve torunlardan oluşan 30 kişilik grup etkinliğin olacağı alanda bekliyor. Saat 13.30'da başlaması beklenen etkinlikte dede ve torunlar Cumhurbaşkanını yakından görmek istiyor. Dede ve torunları Cumhurbaşkanına destek vermek için ise önceden hazırlanan ve üzerlerinde "7'den 70'e seninleyiz" yazılı tişörtleri giyerek sevgilerini gösterdi. AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu da dede ve torunlara destek verdi. - ESKİŞEHİR

Cumhurbaşkanı, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eskişehirspor'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son Dakika: Bakan Pekcan: ABD ile ticaret hacmini artırmak için yol haritasını Salı günü netleştireceğiz 40 gün önce ölen vatandaşın mezarının baş kısmı, iki kez kazıldı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni eğitim yılına ilişkin tedbirleri açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 15:10:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "7'den 70'e seninleyiz" yazılı tişörtleri giyerek Erdoğan'ı beklediler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]