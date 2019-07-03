Son Dakika Haberleri: 7'den 70'e spor imkanı
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7'den 70'e spor imkanı

55 dakika önce

Sosyal belediyecilik anlayışının en iyi örneklerini sergileyen ilçelerden biri olan Ümraniye Belediyesi, hizmet binası bahçesinde bulunan yürüyüş yolu ve spor aletleri ile sabah saatlerinden itibaren gün boyunca çevre halkına yürüyüş ve spor imkanı sunuyor.

7'den 70'e spor imkanı, System.String[]
Sosyal belediyecilik anlayışının en iyi örneklerini sergileyen ilçelerden biri olan Ümraniye Belediyesi, hizmet binası bahçesinde bulunan yürüyüş yolu ve spor aletleri ile sabah saatlerinden itibaren gün boyunca çevre halkına yürüyüş ve spor imkanı sunuyor.

Yaz mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte, İstanbul'da açık havada spor yapmanın kısıtlı imkanlarına karşın Ümraniyeliler, Ümraniye Belediyesi hizmet binası çevresinde bulunan sosyal alanda yürüyüş, koşu ve spor yapma imkanı buluyor. Ümraniyelilerin rahat bir nefes aldığı, içinde 700 metrelik koşu ve yürüyüş parkuru, spor aletleri, basketbol sahası bulunan ve 7'den 70'e tüm vatandaşların spor yapmasına ve keyifle vakit geçirmesine imkan sağlayan alan, Ümraniyelilere günün her saatini değerlendirme fırsatı sunuyor.

Uzmanlar düzenli olarak yürüyüş yapmanın faydalarını şu şekilde sıralıyor,

Her gün düzenli yürüyüş yapmanın kalp sağlığından kilo kontrolüne kadar pek çok faydası uzmanlar tarafından belirtilmektedir.

Kısa ve hızlı yürüyüşler yapmak kalp ve akciğer sağlığını için en iyi yoludur.

Yürüyüş yaparken kan basıncı düzene girer, mutluluk hormonu olan endorfin salgılanır.

Düzenli ve ritmik olarak yapılan yürüyüş, zayıflamaya ve kilo kontrolüne yardımcı olur. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:55 Kaynak: İHA
Ümraniye, İstanbul, Sabah, Güncel
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