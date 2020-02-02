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"7'den 77'ye Barış Severler", Barış Manço Vapuru'nda bir araya geldi
13 dakika önce
Anadolu rock müziğinin usta ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço'nun hayranları, arkadaşları ve ailesi "Barış Manço Vapuru"nda bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:11 Kaynak: AA
Anadolu rock müziğinin usta ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço'nun hayranları, arkadaşları ve ailesi "Barış Manço Vapuru"nda bir araya geldi.
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