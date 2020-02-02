"7'den 77'ye Barış Severler", Barış Manço Vapuru'nda bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel '7'den 77'ye Barış Severler', Barış Manço Vapuru'nda bir araya geldi - Son Dakika

"7'den 77'ye Barış Severler", Barış Manço Vapuru'nda bir araya geldi

13 dakika önce

Anadolu rock müziğinin usta ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço'nun hayranları, arkadaşları ve ailesi "Barış Manço Vapuru"nda bir araya geldi.

Anadolu rock müziğinin usta ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço'nun hayranları, arkadaşları ve ailesi "Barış Manço Vapuru"nda bir araya geldi.

7'den 77'ye Barış Severler , Barış Manço Vapuru'nda bir araya geldi

Barış Manço, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:11 Kaynak: AA
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