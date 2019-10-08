Altınova Kaymakamlığı ve Altınova Belediyesi arasında "7'den 77'ye Çevrimiçi Altınova Projesi" kapsamında protokol imzalandı.

Altınova Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine Altınova Kaymakamı Ahmet Regaip Özyiğit, Belediye Başkanı Metin Oral, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, siyasi parti temsilcileri ve belediye meclis üyeleri katıldı.

İmza töreni öncesi Belediye Başkanı Oral, basın mensuplarına projenin detaylarına ilişkin sunum yaptı.

Altınova Kaymakamı Özyiğit, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, proje ile ilçede yaşayan herkesin çevrimiçi olacağını ifade etti.

Sadece gençler, çocuklar ve öğrenciler değil herkesin projeye katkı sunacağını dile getiren Özyiğit, şöyle konuştu:

"Yaşlılarımız olsun, esnafımız olsun, bütün vatandaşlarımız çevrimiçi olacak. Bizim amacımız bu. Çünkü bir insan sadece akademik işlerle sadece çalışmayla hayatı devam ettiremiyor. Bunun sanatı var, kültürü var, sporu var. Bir bütünüz, dolayısıyla devlet olarak işte kaymakamlığımız, belediyemiz, milli eğitimimiz, gençlik spor müdürlüğümüz, halk eğitimimiz hepimiz beraber bu amaç doğrultusunda çalışacağız."

Belediye Başkanı Oral ise ilçenin eğitim, sanat, spor ve kültüründe sürdürülebilir bir proje yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Projede parça parça yaptıkları çalışmaları bir bütün haline getirdiklerini vurgulayan Oral, "Bundan sonra talebe göre yaptığımız işleri talebe bırakmadan, düzenli bir şekilde, sürekli bir şekilde ne zaman neyi yapacağımızı, onlara kimlerin katılacağını adreslerinin de belli olduğu bir proje. İsmini de isim babası Sayın Kaymakamımız '7'den 77'den Çevrimiçi Altınova' olarak koyduğumuz bir proje ama projenin altında alt projeleri olan ve daha çok gençlerimizi ve öğrencilerimizi kapsayan ama Altınova yetişkinlerini de zaman zaman içine kattığımız dolayısıyla Altınova'da birlikteliği ve özellikle genç nesillerimizin geleceğe daha sağlam adımlarla yürümelerine sağlayan bir proje olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar ise projede kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Oral ile Kaymakam Özyiğit arasında projenin protokolü imzalandı.