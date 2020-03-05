7'den 77'ye İstiklal Marşını okuyacaklar - Son Dakika
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7'den 77'ye İstiklal Marşını okuyacaklar

6 saat önce

Düzce Belediyesi Kent Konseyi sosyal ve kültürel çalışmalar kapsamında önemli bir yarışmaya imza atacak.

7'den 77'ye İstiklal Marşını okuyacaklar, System.String[]

Düzce Belediyesi Kent Konseyi sosyal ve kültürel çalışmalar kapsamında önemli bir yarışmaya imza atacak. Milli birlik ve beraberlik vurgusu yapılan bugünlerde Kent Konseyi üyeleri de 7'den 77'ye İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenleyerek desteğini gösterecek.


Düzce Belediyesi Kent Konseyi yönetimi ve Kadın Meclisinin girişimleri ile 12 Mart İstiklal Marşı'mızın Kabulü dolayısıyla bir yarışma düzenlenecek. Sınır ötesi operasyonlarla Türk Milletinin tek vücut olduğu bugünlerde hazırlanan proje ile desteğini gösteren Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, sosyal ve kültürel çalışmaları ile dikkat çekerken İstiklal Marşı'mızın kabul yıl dönümü dolayısıyla 11 Mart Çarşamba günü saat 19: 00'da yarışma düzenleyecek. Büyük, küçük, genç, yaşlı ve çocukların katılımıyla düzenlenecek yarışmada İstiklal Marşı'nı en güzel okuyanlara hediyeler verilecek. Şehit yakınları, gaziler ve huzurevi sakinlerinin de onur konuğu olarak katılacağı etkinlik Düzce Belediyesi Merkez Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacak. Kent Konseyi etkinlik için yaptığı açıklamada son günlerde yaşanan gelişmelere karşı destek ile birlikte, İstiklal Marşımızın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma gününün 99'uncu yılını anma olarak düzenlenen yarışmaya tüm Düzcelileri beklediklerini belirtti. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Kent Konseyi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:16 Kaynak: İHA
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