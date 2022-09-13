TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı'nın (TÜDAV) önerisiyle 7 deniz canlısı daha koruma altına alındı. Eylül ayı itibariyle bu türlerin avcılığı, toplanması ve satışı yasaklandı.

Kaynak: DHA

Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 7 deniz canlısının avlanması ve satışına yasak - Son Dakika

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