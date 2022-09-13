7 deniz canlısının avlanması ve satışına yasak - Son Dakika
Üye Girişi

7 deniz canlısının avlanması ve satışına yasak

13.09.2022 17:07
7 deniz canlısının avlanması ve satışına yasak

TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı'nın (TÜDAV) önerisiyle 7 deniz canlısı daha koruma altına alındı.

TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı'nın (TÜDAV) önerisiyle 7 deniz canlısı daha koruma altına alındı. Eylül ayı itibariyle bu türlerin avcılığı, toplanması ve satışı yasaklandı.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın 2017 yılında düzenlediği Kıkırdaklı Balıkların Korunması için Ulusal Eylem Planı Çalıştayı sonrası korunan 12 köpekbalığı türüne giremeyen "Büyük beyaz köpek" balığı yeni kararla koruma altına alındı.

Bunun dışında "Akdeniz mercanı", "Sarı deniz dalı", "Beyaz deniz dalı", "Mor deniz dalı", "Beyaz çalı gorgonu" ve "Deniz kulağı" koruma altına alındı. Bu türler genellikle dekorasyon amacıyla çıkarılarak sergilenmekte veya satılmaktaydı. Böylece korallijen habitatların önemli türleri koruma altına alınmış oldu. Yapılan son çalışmada, taş mercanla birlikte yaşayan 397 omurgasız tür tespit edildiği vurgulandı. TÜDAV başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, "Denizlerin korunması ve gelecek kuşaklara sürdürülebilir bir deniz ekosistemi bırakılması vakfımızın en önemli hedefleri arasındadır ancak denizlerimizi bitiriyoruz" dedi.

YORUMLAR
500
7 DENİZ CANLISININ DAHA AVLANMASI VE SATIŞINA YASAK 7 DENİZ CANLISININ DAHA AVLANMASI VE SATIŞINA YASAK 7 DENİZ CANLISININ DAHA AVLANMASI VE SATIŞINA YASAK 7 DENİZ CANLISININ DAHA AVLANMASI VE SATIŞINA YASAK
Kaynak: DHA

Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 deniz canlısının avlanması ve satışına yasak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:25 Kılıçdaroğlu, hükümete yüklendi: Dostluğu, barışı, beraber yaşamayı unutturdular bize
16:14 İstanbul'da suya dev zam! İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi
16:11 "Babam yüzünden çocukluğum çok travmatikti" diyen Nadide Sultan yaşadıklarını anlattı
16:01 CHP'de iç savaş! Barış Yarkadaş: İmamoğlu Swiss Otel'in mülkiyetini satmak istiyor
15:54 ABD'de Ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı: Yıllık enflasyon oranı yüzde 8,3 ile beklentileri aştı
15:48 Online eğitim sırasında cinsel ilişkiye giren kız öğrencinin görüntüleri sosyal medyayı salladı
15:14 Şantajcı çeteye film gibi operasyon! İş adamını kaçırıp çıplak fotoğraflarını çekmişlerdi
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Sosyal konut projesi kapsamında uyanıklık yapmaya çalışanlar evlerini kaybedecek
15:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda gergin anlar! Öfkelenen yaşlı kadın: Kalkarsam ümüğünü sıkarım
14:41 Hintli kadının kulağına yılan kaçtı! Doktorların yılanı çıkardığı anlar kameralarda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 17:13:47. #1.13#
SON DAKİKA: 7 deniz canlısının avlanması ve satışına yasak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement