7 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yaptıkları belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:13 Kaynak: İHA
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yaptıkları belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilis-Gaziantep karayolunda sürücülüğünü M.M'nin yaptığı araç durduruldu. Araçta bulunan 7 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin Suriye'den Türkiye'ye geldiği belirlendi. 7 düzensiz göçmen Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüsü M.M. ile S.E. adlı yabancı uyruklu kişiler ise adliyeye sevk edildi. - KİLİS
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