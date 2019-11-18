Son Dakika Haberleri: 7 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

7 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yaptıkları belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

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Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yaptıkları belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilis-Gaziantep karayolunda sürücülüğünü M.M'nin yaptığı araç durduruldu. Araçta bulunan 7 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin Suriye'den Türkiye'ye geldiği belirlendi. 7 düzensiz göçmen Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüsü M.M. ile S.E. adlı yabancı uyruklu kişiler ise adliyeye sevk edildi. - KİLİS

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:13 Kaynak: İHA
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