7. Enginar Festivali pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak yapılacak! - Son Dakika

7. Enginar Festivali pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak yapılacak!

12.04.2021 15:44
7. Enginar Festivali pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak yapılacak!, System.String[]

Her yıl Nisan ayının son haftası gerçekleşen Enginar Festivali'nin bu yıl 7.'si gerçekleşiyor. Pandemi dolayısıyla geçtiğimiz yıl dijital ortamda yapılan Festival, bu yılda 22-25 Nisan tarihleri arasında dijital olarak yapılacak.

Doğayı önemseyen, tarihi zenginliklerin kıymetini bilen, sağlıklı tarımsal üretim ve iyi beslenmeyi amaçlayan, insana ve yerel kültüre değer veren nitelikli turist için Urla'nın bir cazibe merkezi haline getirilmek.

Urla'da yıl boyu nitelikli turist ağırlamak için kültür turizmi, kırsal turizm, agroturizm ve gastronomi turizmi bütünleşik ele alınarak gerçek bir kalkınma yaratılması hedefleniyor. Enginar bu bütünleşik kalkınma çalışmasının sembol ürünü niteliğinde. Urla Sakız Enginarının Festival ile taçlandırılması kararının ilk yıllarında bölgenin tarımsal ve kırsal kalkınması amacıyla yola çıkıltı. Ancak her geçen yıl artan ilgi, yerel halkın katılımları ve ilçenin kapasite artışı ile birlikte artık yalnız tarım ve kırsal kalkınma değil tüm ilçeyi kapsayan ve tüm değerlerini öne çıkaran bir festival içeriği geliştirildi. Enginar başlığında ekolojik çeşitliliği, tarımsal ürünler, mutfak kültürü ve gelenekler ayrı ayrı işlendi.

Gerçekçi bir agroturizm ve gastronomi turizmi geliştirebilmek için ziyaretçilerin toplama, hazırlama, pişirme, servis ve üretim aşamalarına katılarak kendilerini üretimin bir parçası hissetmeleri sağlandı. Bu, süreç katılımcılarında kültürel etkileşim ve değişim yaratan bir deneyime dönüştüğünden toplumsal yansıması yüksek olmuş ve tüm medya platformlarında yer bulmuştu. Urla'nın bir agroturizm markası ve gastronomi değeri halinde gelmesinde önemli bir mihenk taşı.

URLA ENGİNAR FESTİVALİNİN BÖLGEYE KATKISI NEDİR?

Urla'da 2015 yılından itibaren düzenlenen Uluslararası Urla Enginar Festivali ile enginar üretimi ve satışları önemli ölçüde arttırılmış ve üreticinin sorunlarına dikkat çekildi (Uluslararası Urla Enginar Festivali, 2017). Bununla birlikte gastronomik öneme sahip bir ürün olan enginarın doğru, güvenilir üretimi ve işlenmesi hakkında halk bilgilendirilmiş ve hem insan sağlığı açısından hem de mutfak uygulamaları açısından Türkiye'de ve uluslararası boyutta tanıtımı sağlamıştır (Turhan, 2015). Ayrıca geleneksel kullanımının dışında farklı tarifler ile enginarın Türk Mutfak Kültürü'ndeki kullanımı arttırılmış, yurt dışından katılan şefler ile gastronomi turizmine önemli ölçüde katkı sağlandı.(G.T. Bakırcı, 2018) Enginar Festivalinin turizme katkısı bir model olmuş ve gerek yerel yönetimler gerekse turizm paydaşları gastronomi turizmine olan talebin artmasından dolayı bölgelerindeki gastronomik unsurları ortaya çıkararak ve bu unsurların adlarıyla anılan festivaller düzenlemeye başlandı. Bölgelerin sahip olduğu gastronomik çekiciliklerin kullanılarak yapılmış olan bu festivaller turizm hareketliliğinin artmasında ve rekabet üstünlüğü sağlanmasında tıpkı Urla'da olduğu gibi büyük önem taşıyor.

Festivallerin, şehir markalaşmasındaki rolü çok büyük olmakla birlikte, Dünya turizm pazarında ön plana çıkan bir unsuru. Paris, Roma, New York, Amsterdam, Barselona, İstanbul, Antalya gibi pek çok şehir günümüzde "marka" haline gelindi. Bu şehirlerin marka haline gelmesinde, şehirlerde düzenlenen etkinliklerin (festivaller, spor organizasyonları vb.) etkisi büyük. Bireysel ve küçük gruplarla yapılan ve özel ilgiye yönelik turizm çeşitlerine olan eğilim festival - etkinlik turizminin önemini gittikçe artırıyor.(M. Kabacık, 2017) Urla iyi yaşamı, ekolojik zenginlikleri, doğal ürünler ve sağlıklı beslenme modeli, 7500 yıllık kesintisiz tarihi ve kadim mutfak kültürü ile bir marka olma yolunda adım adım ilerliyor. Enginar Festivali bu markanın gelişmesinde önemli bir temel taş niteliğinde. Bu temel taş Urla'nın temsilinde önemli bir aktör olduğundan kalitesini arttırmak ve Urla markasını ve kalitesini yukarıya taşıyacak. Enginar çatısı altında Urla'nın el değmemiş bakir alanları, antik kalıntıları, sivil mimari örnekleri ve geleneksel yaşam özelliklerini koruyan köyleri ile farklı turizm türleri için potansiyeli anlatılmaya çalışılmıştır.

URLA SAKIZ ENGİNARININ EKONOMİK DEĞERİ VE URLA EKONOMİSİNE KATKISI NEDİR?

Urla'da 1945'li yıllardan bu güne ticari üretimi yapılan ve son beş yılda dikili tarım alanları büyük artış gösteren "Urla Sakız Enginarı" bölgesel coğrafi işaretlidir ve tıpkı yarımada gibi tüm dünyada kabul görmüş özel bir gastronomi ürünüdür. Pek çok farklı şekilde işlenebilen enginar tarihi arka planında hikâyeleri ve kalp olarak isimlendirilen iç bölümü, şık taç yaprakları ve mor çiçeği ile mutfak sanatları yanı sıra pek çok tasarım için de yaratıcı bir objeye dönüşmektedir. Bu özel nitelikleriyle hem göze, hem ruha hem de damaklara hitap Enginar ilçemize gelen ziyaretçileri tarihten tarıma, gastronomiden sanata ve kültüre her alanda doyurabilmemiz için bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda ilçemizdeki enginar üretim alanları ise 150 dekardan 3300 dekara yükselmişti. İlçenin toplam üretimi 450 bin enginar iken 10 milyona erişmişti.

Bu veriler ışığında 3150 dekar arazi tarıma, ekosisteme kazandırılmış ve 9 milyon 500 bin enginar ilçeye tarımsal gelir, ülkemize katma değer ve tüketicilerine sağlıklı yaşam kaynağı olarak katkı sağlandı.

7. Enginar Festivali pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak yapılacak!

Gastronomi, Festival, Turizm, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 7. Enginar Festivali pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak yapılacak! - Son Dakika


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