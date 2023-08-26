7 erkeğin 19 yaşındaki kadına tecavüzü AB ülkesini karıştırdı! Kimyasal hadım gündemde - Son Dakika

7 erkeğin 19 yaşındaki kadına tecavüzü AB ülkesini karıştırdı! Kimyasal hadım gündemde

7 erkeğin 19 yaşındaki kadına tecavüzü AB ülkesini karıştırdı! Kimyasal hadım gündemde
Son Güncelleme: 26.08.2023 11:40

İtalya'da geçen ay başında Sicilya'nın Palermo şehrinde 19 yaşındaki bir kadına 7 erkeğin topluca tecavüz etmesinin yankıları sürüyor. Bu olay sonrası kimyasal hadım uygulamasının hayata geçirilmesi tartışılıyor.

İtalya'da 7 erkeğin 19 yaşındaki bir kadına toplu tecavüz etmesi sonrası ülkede zorla kimyasal hadım uygulamasının hayata geçirilmesi çağrıları yapılıyor.

Yaşları 18 ile 22 arasında değişen 7 erkek, geçen ay başında Sicilya'nın Palermo şehrinde 19 yaşındaki bir kadına tecavüz edip korkunç saldırıyı baştan sona filme aldı. Geçen hafta başlayan davada ortaya çıkan ayrıntılarla birlikte İtalya'da adeta öfke patlaması yaşandı.

Euronews'in haberine göre, aşırı sağcı siyasetçisi Matteo Salvini'nin önerdiği tartışmalı hadım çözümüne birçok kesimden de büyük destek geldi.

POLONYA'DA DA ZORUNLU

Hadım operasyonuna halihazırda birçok AB ülkesinde gönüllü olarak izin veriliyor. Yani suçlu cezasının tamamı veya bir bölümünü çekmemek karşılığında bunu seçebiliyor. Sadece Polonya'da tecavüzcüler ve çocuklara yönelik cinsel istismarcılar zorunlu olarak hadım ediliyor.

Başbakan Giorgia Meloni'nin koalisyon hükümetinde Altyapı ve Ulaştırma Bakanı olan Salvini'nin kimyasal hadımı önermesiyle kamuoyundaki tartışmalar iyice alevlendi. Salvini "Bir kadına ya da çocuğa tecavüz ediyorsanız açıkça bir sorununuz var demektir ve hapis cezası yeterli değildir" dedi.

Salvini, tecavüzcülere zorla kimyasal hadım etme teklifini Parlamento'ya getirmek istiyor. Önerisine göre hadım yöntemi, bir hakimin çocuk tacizcisi veya tecavüzcüsüne ceza vermesiyle birlikte uygulanabilecek. Suçun tekrarlanması durumunda ise otomatik olarak uygulanacak.

Ancak bu öneri, aralarında sol merkez parti Partito Democrato'dan (PD) milletvekili Laura Boldrini'nin de bulunduğu pek çok kişi tarafından eleştiriliyor. Boldrini, önerinin Salvini'ye "siyasi destek" sağlamak adına yararlı olacağını ancak sorunu çözmek için esas gereken şeyin "kültürel bir değişim" olduğunu söyledi.

TARTIŞMALI UYGULAMA

Salvini, tecavüz suçluları için zorla kimyasal hadım çağrısında bulunan ilk kişi değil. Bu, Pakistan'da tekrar suç işleyenler için uygulamaya konan ancak 2021'de kaldırılan bir yöntem. Endonezya'da bu yöntem çocuk tacizcileri için uygulanıyor. Rusya'da da hapis cezalarının sonunda pedofililere bu yöntemin uygulanması tartışılıyor.

Almanya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde kimyasal hadım tehlikeli veya akıl hastası seks suçlularında gönüllü olarak uygulanabiliyor ve tedavi genellikle hapis cezalarının azaltılmasıyla sonuçlanıyor.

İtalya, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk 7 erkeğin 19 yaşındaki kadına tecavüzü AB ülkesini karıştırdı! Kimyasal hadım gündemde - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7 erkeğin 19 yaşındaki kadına tecavüzü AB ülkesini karıştırdı! Kimyasal hadım gündemde - Son Dakika
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