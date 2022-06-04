"7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası" müsabakaları başladı - Son Dakika
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"7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası" müsabakaları başladı

04.06.2022 16:59

Erzurum'da 5 ülkeden yaklaşık 80 atletin katılımıyla düzenlenen, 7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası müsabakalarında ilk gün yarışları yapıldı.

Erzurum'da 5 ülkeden yaklaşık 80 atletin katılımıyla düzenlenen, 7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası müsabakalarında ilk gün yarışları yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakalarda hem gelecek ay yapılacak Dünya Şampiyonası, hem de ağustos ayındaki Avrupa Şampiyonası için resmi barajı geçmek için yarıştı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkan Fatih Çintimar, yarışlar öncesinde yaptığı konuşmada, düzenlenen organizasyonun Avrupa coğrafyasında "sprint yarışı" olarak düzenlenen tek organizasyon olduğunu söyledi.

Yedi yıldır olimpiyat ve dünya şampiyonası kotası için milli sporcular ve diğer ülkelerden gelen sporcuların kıyasıya yarıştığını belirten Çintimar, şunları kaydetti:

"Bir önceki yıl olimpiyat için burada 18 kota alındı. Her ne kadar hava rüzgarlı da olsa da bugün ve yarınki yarışmalarda milli sporcularımız ve diğer ülkelerden gelen misafir sporcular, burada en iyi şekilde yarışarak yine önümüzdeki aylarda Amerika'da yapılacak Dünya Şampiyonası kotası alabilmek için mücadele ediyor. Allah hepsinin emeklerine yardım etsin. Biz de federasyon olarak böyle bir organizasyon yapabilmenin gururunu yaşıyoruz. Erzurum Anadolu'nun zirvesi ve sporcuların her zaman kamp yapabileceği güzel bir mekan."

Erkekler 100 metrede 10.56 derecesiyle birinci olan Mili atlet Ramil Guliyev de yarış esnasındaki rüzgarın kendilerini olumsuz etkilediğini aktardı.

Rüzgara rağmen aldığı derecenin iyi olduğunu vurgulayan milli atlet, "Hedefimiz, İslam Oyunları, Akdeniz Oyunları, Avrupa ve Dünya Şampiyonası ile kulüp yarışları. Burada 200 metre yarışında koşmayacağım. Hocamın tavsiyesi üzerine katılmadım." ifadelerini kullandı.

7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası müsabakaları başladı
7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası müsabakaları başladı
7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası müsabakaları başladı
7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası müsabakaları başladı
7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası müsabakaları başladı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel '7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası' müsabakaları başladı - Son Dakika

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