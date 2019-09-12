7 eski Cumhuriyet gazetesi yazarı için karar
1 saat önce
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 7 eski Cumhuriyet gazetesi yazarının cezalarının infazının durdurulması ve salıverilmelerinin istenmesine karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:20 Kaynak: İHA
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 7 eski Cumhuriyet gazetesi yazarının cezalarının infazının durdurulması ve salıverilmelerinin istenmesine karar verdi.
(İHA)
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