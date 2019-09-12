Son Dakika Haberleri: 7 eski Cumhuriyet gazetesi yazarı için karar
Son Dakika Güncel Haber

7 eski Cumhuriyet gazetesi yazarı için karar

1 saat önce

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 7 eski Cumhuriyet gazetesi yazarının cezalarının infazının durdurulması ve salıverilmelerinin istenmesine karar verdi.

7 eski Cumhuriyet gazetesi yazarı için karar, System.String[]

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 7 eski Cumhuriyet gazetesi yazarının cezalarının infazının durdurulması ve salıverilmelerinin istenmesine karar verdi.

(İHA)

Ceza Dairesi, Yargıtay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz hükümeti anlaşmasız Brexit senaryosunu 20 maddede açıkladı
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı Ahmet Hakan için müşteki olarak yer aldığı davada zorla getirme kararı çıktı Diyarbakır'da sivil aracın geçişi sırasında patlayıcı infilak etti, 4 şehit 13 yaralı var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 20:03:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 7 eski Cumhuriyet gazetesi yazarı için karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]