7 ev ve 1 iş yerine girerek hırsızlık yapan şahıslar yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

7 ev ve 1 iş yerine girerek hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

22.02.2022 17:02
7 ev ve 1 iş yerine girerek hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Sinop'ta 7 eve ve 1 iş yerine girerek hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Sinop'ta 7 eve ve 1 iş yerine girerek hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Saraydüzü ilçesi Jandarma sorumluluk sahasında meydana gelen 7'si evden, 1'ise Merkez Mahallesi'nde polis bölgesinden olmak üzere 8 hırsızlık olaylarını yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ile birlikte 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 16 adet tabanca fişeği, 2 adet şarjör, 7 adet av tüfeği fişeği ve hırsızlıkta çalmış oldukları malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SİNOP

YORUMLAR
500
270 litre motorin çalan 2 kişi tutuklandı 270 litre motorin çalan 2 kişi tutuklandı JASAT ekipleri suç ve suçlularla etkin mücadele yürütüyor JASAT ekipleri suç ve suçlularla etkin mücadele yürütüyor

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, JASAT, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 7 ev ve 1 iş yerine girerek hırsızlık yapan şahıslar yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Son Dakika: Erdoğan ve Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi! Rusya'nın iki bölgeyi tanıma kararı değerlendirildi
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
16:32 Seyhan Soylu'dan yeni iddialar: Ece miras reddi yapmazsa Ece'nin de mallarına haciz konabilir
16:25 Kim askeri olarak daha güçlü? Rusya mı, Ukrayna mı?
16:13 Kiev'de savaş hali başladı! İnsanlar evlerini elden çıkarıyor! Bankalardaki paralar çekiliyor
16:13 Üç Kız Kardeş bu akşam başlıyor! Türkan, Dönüş ve Derya'nın hayatları nasıl değişecek?
16:09 Masada bu kez Aliyev var! Savaş gerilimi öncesi iki lider uzun masada buluştu, sıcak bir görüntü sergiledi
16:08 Ata binmek istedi! Sert tekme darbesiyle neye uğradığını şaşırdı
16:06 Mustafa Denizli siyah beyaz renklere geri dönüyor!
15:57 Putin "doğal gaz" sopası göstermişti! İngiltere dinlemedi! 5 Rus bankasına yaptırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 17:09:26. #1.12#
SON DAKİKA: 7 ev ve 1 iş yerine girerek hırsızlık yapan şahıslar yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement