7 evden 60 bin liralık altın çalan 3 kız çocuğu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 7 evden 60 bin liralık altın çalan 3 kız çocuğu yakalandı - Son Dakika

7 evden 60 bin liralık altın çalan 3 kız çocuğu yakalandı

6 saat önce

7 evden 60 bin liralık altın çalan 3 kız çocuğu yakalandı Kız çocuklarının apartmanlara girip çıkması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi Adana'da 7 eve girip 60 bin lira değerinde altın çaldıkları ileri sürülen 3 kız çocuğu yakalandı.

7 evden 60 bin liralık altın çalan 3 kız çocuğu yakalandı

Kız çocuklarının apartmanlara girip çıkması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

ADANA - Adana'da 7 eve girip 60 bin lira değerinde altın çaldıkları ileri sürülen 3 kız çocuğu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine evlerden sık sık gündüz vakti hırsızlık olduğu yönünde şikayet geldi. Bunun üzerine hırsızlık dedektifleri harekete geçti. Polis, yaptığı çalıma sonucunda 7 evden 60 bin lira değerinde altın çaldığı ileri sürülen F.K.ve G.K.'yi yakaladı. Zanlılar, yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. İfadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilen zanlıların 7 ayrı apartmana giriş çıkışları ise saniye saniye görüntülendi.

7 evden 60 bin liralık altın çalan 3 kız çocuğu yakalandı

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:39 Kaynak: İHA
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