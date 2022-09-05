Aydın'ın kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde Anadolu Ateşi sahne aldı - Son Dakika
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Aydın'ın kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde Anadolu Ateşi sahne aldı

05.09.2022 23:38
Aydın'ın kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde Anadolu Ateşi sahne aldı

7 Eylül Aydın'ın kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ateşi topluluğu sahne aldı.

7 Eylül Aydın'ın kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ateşi topluluğu sahne aldı.

Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, kadınların efe oyunuyla başladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, törende yaptığı konuşma da 100 yıl önce milli mücadelenin ilk ateşinin atıldığı topraklarda olduklarını söyledi.

Şehrin kurtuluşunda mücadele eden efelere teşekkür eden Çerçioğlu, "Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygıyla minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun." dedi.

Çerçioğlu, konuşmasının ardından eline aldığı Türk bayrağıyla vatandaşları selamladı.

Anadolu Ateşi topluluğu Türkiye'nin çeşitli yörelerine özgü dans gösterisi sundu. Topluluğun zeybek gösterisi alkış aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'ın kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde Anadolu Ateşi sahne aldı - Son Dakika

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