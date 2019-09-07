7 eylül cumartesi dha spor gündemi

2020 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI
H GRUBU
19.00 İzlanda - Moldova
21.45 Fransa - Arnavutluk
21.45 Türkiye - Andorra
BEŞİKTAŞ
10.00 Teknik direktör Abdullah Avcı, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelecek.
17.00 Siyah-beyazlılar, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaşacak.
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılarda Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam edecek.
FENERBAHÇE
Sarı lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
BASKETBOL
14.30 2019 FIBA Dünya Kupası'nda klasman mücadelesine başlayacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, O Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
VOLEYBOL
19.30 A Milli Takım, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Polonya ile karşılaşacak.
MOTOKROS
Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) heyecanı Afyonkarahisar'da yaşanacak.
BİNİCİLİK
Balkan Şampiyonası, Kemer Country Atlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nde sürecek.
YELKEN
"Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası" İstanbul'da devam edecek.
- TFF 3'üncü Lig'de 2'nci hafta maçları oynanacak.
HAZIRLIK MAÇLARI
17.00 Konyaspor - Keçiörengücü
17.00 Gazişehir FK - Hatayspor
17.30 Altınordu - Göztepe
18.30 Antalyaspor - Alanyaspor
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Adanaspor