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7 Eylül İvrindi'nin kurtuluşu coşku ile kutlandı - Son Dakika

7 Eylül İvrindi'nin kurtuluşu coşku ile kutlandı

08.09.2021 12:46
7 Eylül İvrindi'nin kurtuluşu coşku ile kutlandı, System.String[]

7 Eylül İvrindi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümü Atatürk meydanında gerçekleştirilen program ile kutlandı.

7 Eylül İvrindi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümü Atatürk meydanında gerçekleştirilen program ile kutlandı.

Sabah itibari ile çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlik, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, kahramanlık şiirlerinin okunması ve meydan camiinde mevlid-i şerif okunması ile devam etti.

İvrindi'de de destanlar yazıldı

Kuva-yi Milliye'nin en güçlü olduğu Balıkesir'de memleketin her safında olduğu gibi İvrindi'de de destanlar yazıldı DİYEN Başkan Cengiz "Koca Tevfik ve müfrezesi İvrindi'nin dağlarında, Sındırgı, Savaştepe ve Bergama cephesinde köy köy düşman güçlerine karşı savaştı.

Hemen yanı başımızda Dadalar deresinin hikayesini hepimiz biliriz. Savaşmaya giden erlerin eşleri ve bebekleri Dadalar deresinde topluca şehit edildiler.

Zalimliğin düşmanlığın sınırı olmadığını o günlerde samanlıkların yakıldığı, malların yağma edildiği, çocukların ağızlarının kurşunlandığı o günlerde görülmüştür.

İşte böyle bir ortamda savaşın, ihanetin, kalleşliğin, hainliğin ve ateşin arasında 16 Mayıs 1919'da Balıkesirliler okuma yurdunda toplanarak düşmana karşı mücadele kararı aldılar. 19 Mayıs 1919'da Kuva-yi Milliye ruhunun oluştuğu Alaca Mescit'te toplanarak Heyet-i Merkeziye'yi kurdular. 29 Mayıs 1919'da 72. Alayın yanında Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Havran'lılar daha sonra da Akhisar, Soma, Sındırgı, Bigadiç, Savaştepe ve İvrindi'liler Milli Mücadele'ye katıldı. Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı yönetiminde başlayan Milli Mücadele hareketi kısa sürede Gönen dağlarında Nuri Efe, Edremit dağlarında Akça, Dalkıran, Mehmet efeler, İvrindi dağlarında Koca Müdür ve Tevfik Bey'le birleşerek Yunanlılara ağır kayıplar verdirdiler.

Balıkesir'in kahraman evlatları 1922 yılının Haziran ayında Türk ordusunun harekete geçeceğini haber alınca tüm köyleri organize ederek düşman karakollarına ve haberleşme hatlarına nasıl müdahale edilebileceğinin planlarını yapmaya başladılar. 6 Eylül'de Balıkesir, 7 Eylül'de İlçemiz düşman işgalinden kurtuldu."

Mehmet Akif'in şiirin dizelerini okuduktan sonra İşgal yıllarını hatırlamakta fayda var. Yunanlılar tamamen savaş kurallarını hiçe sayarak kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden büyük katliama giriştiler. İvrindi'de, Savaştepe'de Manyas'ta, Bandırma'da, Erdek'te, Bigadiç'te, Sındırgı'da ve Balıkesir merkez ile köylerinde yüzlerce insanımızı acımasızca şehit ettiler" dedi

Savunmasız kalmış millet çok büyük acılar yaşadı

O zamanlarda acımasız ve barbarca insanlarımız katledildi diyen Başkan Cengiz "Çeşit çeşit hatırlamak dahi istemeyeceğimiz ateşle yakmak, kazıklara geçirmek, ayaktan asıp kan kusturuncaya kadar dövmek, ayaktan asıp saman alevi ile öldürmek, karınlarına zeytin yağı dökmek,vücutlarına kızgın demir yapıştırmak, ağaca asmak, atlara bağlayarak sürüklemek ve vücudun çeşitli yerlerini kesmek ve camilerde insanları toplu halde yakmak bunlardan bazıları. Atalarımızın yaşadığı bu işkence ve zulmü unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bütün bu yapılanlara karşı dimdik ayakta duran ve memleketini savunan yiğitler, gençler, delikanlılar vardı.

Sındırgı kahramanlarını unutmaz

Memleketimizin her karışında tarihin izlerini bulmak mevcut diyen Başkan Cengiz "O zamanlarda Nahiye müdürü olan Tevfik Bey yanındakiler ile birlikte İvrindi dağlarına çıkarak gençleri örgütledi ve memleketine sahip çıkmak için kahramanlık mücadelesini sürdürdü. Korucu ve köylerindeki vatandaşları Cuma namazı sonrası toplayıp 'Buraya tek bir düşman askeri dahi girmeyecek' diyen Çarkacı'lı Hafız Murat, kendi köyü başta olmak üzere çevre köyleri son ana kadar savunan ve 104 yaşında yitirdiğimiz Çanakkale Gazisi Azman Çavuş, Yağlılar'da Küçük Hasan ile kardeşleri, Kayapa'lı Ömer Çavuş, Ahmet Çavuş, Salih Efe, Bayraktar Hacı Niyazi Efendi, Molla Recep, Bakırsaçlı Mustafa Efe Soğanbükü'lü Bektaş Ağa ve Mahmut dede bu zamanın kahramanlarından sadece bazıları. O zamandan bu güne atamızdan bizlere kalan topraklara, her türlü emanete gözümüz gibi bakıyor, bu toprakları bize armağan eden kahraman ecdadımıza minnet ve şükran duyuyoruz."

Ruhları şad olsun

Sındırgı Düşman İşgali'nden Kurtuluşu'nun 99. Yıl dönümünü kutluyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Devletimizin bekası, Milletimizin birlik ve beraberliği, özgürlük ve bağımsızlığımız için İstiklal Harbi'nde mücadele eden, emeği geçen şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet ediliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet bahçeleri olsun"

Atatürk meydanında akşam programındaki etkinliklerinde Efsane Dede Tiyatro Grubu'nun günün anlam ve önemi için sergilediği tiyatro gösterisi, Türk Halk Müziği sanatçısı Dilara, Ses Sanatçıları Ahmet Durmuş ve Murat Çetin'in seslendirdiği türküler ile İvrindi halkı mest oldu.

Programa İlçe Kaymakamı Mevlana Kürkçü, Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Başkan Yardımcısı Ahmet Önder, İlçe Mülki ve İdari Amirleri, Siyasi Parti temsilcileri ve meydanı dolduran halk katılım sağladı. - BALIKESİR

7 Eylül İvrindi'nin kurtuluşu coşku ile kutlandı
7 Eylül İvrindi'nin kurtuluşu coşku ile kutlandı
7 Eylül İvrindi'nin kurtuluşu coşku ile kutlandı
7 Eylül İvrindi'nin kurtuluşu coşku ile kutlandı
7 Eylül İvrindi'nin kurtuluşu coşku ile kutlandı
7 Eylül İvrindi'nin kurtuluşu coşku ile kutlandı
7 Eylül İvrindi'nin kurtuluşu coşku ile kutlandı
7 Eylül İvrindi'nin kurtuluşu coşku ile kutlandı
7 Eylül İvrindi'nin kurtuluşu coşku ile kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, İvrindi, Eylül, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 7 Eylül İvrindi'nin kurtuluşu coşku ile kutlandı - Son Dakika


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