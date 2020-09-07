7 Eylül Pazartesi DHA Spor Gündemi

13.00 Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri'nin açılışı gerçekleştirilecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek
GALATASARAYSarı-kırmızılılar günü çift idmanla geçirecek.
BEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılarda çalışmalar devam edecek.13.30 Teknik direktör Sergen Yalçın basın toplantısı düzenleyecek.
VOLEYBOL11.00 misli.com ile Türkiye Voleybol Federasyonu arasında anlaşma imzalanacak.
U18 ERKEKLER AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI18.00 Bulgaristan - Türkiye
UEFA ULUSLAR LİGİ17.00 Kazakistan - Beyaz Rusya21.45 Bosna-Hersek - Polonya21.45 Hollanda - İtalya21.45 Avusturya - Romanya21.45 Kuzey İrlanda - Norveç21.45 Çekya - İskoçya21.45 İsrail - Slovakya
21.45 Arnavutluk - Litvanya
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 09:30 - Kaynak: DHA
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