Son Dakika Haberleri: 7 farklı hattan GTÜ'ye kolay ulaşım
Son Dakika Güncel 7 farklı hattan GTÜ'ye kolay ulaşım

7 farklı hattan GTÜ'ye kolay ulaşım

26 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)'ne 7 farklı hattan ulaşım hizmeti sağlayarak öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırıyor.

7 farklı hattan GTÜ'ye kolay ulaşım, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)'ne 7 farklı hattan ulaşım hizmeti sağlayarak öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., GTÜ'ye 7 farklı hat ile öğrencilere ulaşım hizmeti sağlıyor. Çeşitli bölgelerden hareket eden 7 farklı hattaki otobüslerle öğrenciler, üniversiteye konforlu ulaşımın rahatlığını yaşıyor. Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinesinde çalışan UlaşımPark, üniversiteye ulaşan hatların 440, 490, 515, 525, 525S, 530 ile 560 olduğunu ve öğrencilerin bu hatlarla rahatlıkla ulaşım sağlayabileceğini bildirdi.


GTÜ'nün açılmasıyla birlikte yaşanılabilecek yoğunluğun minimuma indirilmesi için seferleri artıran Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırıyor. Toplamda gidiş dönüş 244 sefer gerçekleştiren 7 farklı hat, öğrencilerin ulaşım konusunda herhangi bir problem yaşamaması için özellikle yoğun saatlerde gerçekleştirilen seferlerle hizmet veriyor. Öğrencilerin dışında bölge halkı tarafından da sıklıkla tercih edilen otobüsler, bu bölgedeki ulaşım sorununu ortadan kaldırarak vatandaşların memnuniyetini kazanıyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:49 Kaynak: İHA
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