Son Dakika Haberleri: 7 Farklı Plan ?? 7 Yılbaşı Kombini | Çekiliş ??

7 Farklı Plan ?? 7 Yılbaşı Kombini | Çekiliş ??

3 saat önce

Trendyolmilla'dan 800 TL değerinde hediye çeki çekilişi ??https: //gleam.io/4sG7N/duygu211218Bu videoda 7 farklı plana uygun 7 yılbaşı kombini yaptım. ??Videodaki tüm kombinlerimi bilgi kutucuğunun devamında bulabilirsiniz ??Antrasit Metalik Simli Ceket Elbisehttps: //ty.gl/duyguozaslan_fa1mn8.

Trendyolmilla'dan 800 TL değerinde hediye çeki çekilişi ??https://gleam.io/4sG7N/duygu211218

Bu videoda 7 farklı plana uygun 7 yılbaşı kombini yaptım. ??Videodaki tüm kombinlerimi bilgi kutucuğunun devamında bulabilirsiniz ??

Antrasit Metalik Simli Ceket Elbise

https://ty.gl/duyguozaslan_fa1mn8

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:14 Kaynak: Youtube

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