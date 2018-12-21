7 Farklı Plan ?? 7 Yılbaşı Kombini | Çekiliş ??
3 saat önce
Trendyolmilla'dan 800 TL değerinde hediye çeki çekilişi ??https: //gleam.io/4sG7N/duygu211218Bu videoda 7 farklı plana uygun 7 yılbaşı kombini yaptım. ??Videodaki tüm kombinlerimi bilgi kutucuğunun devamında bulabilirsiniz ??Antrasit Metalik Simli Ceket Elbisehttps: //ty.gl/duyguozaslan_fa1mn8.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:14 Kaynak: Youtube
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