Üye Girişi
"7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nde dizi sektörü ele alındı - Son Dakika

"7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nde dizi sektörü ele alındı

06.09.2021 13:22

Yönetmen Hilal Saral ve oyuncu Selçuk Yöntem, bu yıl yedinci kez düzenlenen "Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"ne konuk oldu.

Yönetmen Hilal Saral ve oyuncu Selçuk Yöntem, bu yıl yedinci kez düzenlenen "Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"ne konuk oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Almanya Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının destek verdiği festivalde çeşitli oyunların yanı sıra atölye çalışmaları, söyleşiler gerçekleştiriliyor.

Volksbühne Frankfurt'ta yapılan ve Nur Onur'un yönettiği söyleşide, Hilal Saral, pandeminin sektörde herkesi yıprattığına işaret ederek, "Aslında bu dönemde filmlerde yaşanan şeyleri gördük. Daha sadeleşmek, daha sakin olmak, hayatımızdaki şeylere şükretmek durumunda olduğumuzu gördük." dedi.

Saral, yapımcıların dizilerden çok fazla para kazanamadığını, bu yüzden de reklam gelirinden kazanç sağlamak adına, dizi sürelerinin 140 ve 150 dakikayı aştığını söyledi.

Türk dizilerinin artık yurt dışında satılmak için yapıldığına dikkati çeken Saral, "Ana akım kanallardaki dizilerin çoğu yurt dışına satılmazsa kendi masrafını çıkartamıyor." ifadesini kullandı.

Hilal Saral, Almanya'nın yanı sıra Avrupa'daki Türklerin Türkçeyi çok ihmal ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Oyuncu olmak isteyen gençler de bu konuşma şekliyle sadece Türkiye'ye gelip bir karakter oynayabilirler. Yani yurt dışından gelmiş birini. Türkçenin bu kadar ihmal edilmesini bütün kuşakların, bir önceki jenerasyonuna yüklüyorum. Burada biraz katı olarak 'neden bu kadar ihmal edildi?' diye bakıyorum. Burada gerçekten Türkçeyi, bayrağımızı temsil eden o dili, dil birliğini aşırı ihmal etmişsiniz. Fakat iki yıl emek verirseniz, gerçekten iyi bir noktaya gelebilirsiniz."

"5 günde 1 dizi bölümü çekiliyor, bu bir mucize"

Oyuncu Selçuk Yöntem de uzun bir pandemi döneminden sonra ilk defa yurt dışında bir festivale katıldığını belirterek, sanatın getirdiği bu kaynaşmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Türkiye'de artık dizi sürelerinin yaklaşık 2,5 saat olduğuna vurgu yapan Yöntem, "Bizden başka böyle dizi yapan bir ülke olduğunu sanmıyorum. Biz de bunu çok büyük bir başarıyla götürüyoruz. 5 günde 1 dizi bölümü çekiliyor, bu bir mucize. Dizi süreleri uzadıktan sonra 5 yıldır dizilere ara verdim. Bu, işin kreatif olmasını uzaklaştıran çok yıpratıcı bir hal. Dizi süreleri uzun olmasına rağmen kaliteli yapımlar ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Usta oyuncu, pandemi döneminde dizi sektörüne hijyen koşullarına bağlı olarak çekim yapılma izni verildiğini, tiyatrolar için de bir kooperatif kurulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Herkes evde olduğu için televizyonda bir dizinin oynaması seyirciye moral olarak iyi geliyordu. Çok zor şartlar altında o çekimler yapıldı. Koronavirüse yakalananlar oldu. Aşılama dönemi başladıktan sonra işler biraz daha rahatladı. Şartlar hala eskisi gibi oluşmadı ama eminim ki daha rahat bir ortama geçildiği zaman sıkıntılar giderilecektir."

"Birçok insan Türk dizileriyle Türkçeyi öğreniyor"

Edebiyatın bütün uzantılarının sanatın her alanında etkili olduğuna işaret eden Selçuk Yöntem, romanların senaryolara ilham kaynağı olduğunu, tiyatronun ise edebiyat, dans, müzik, resim gibi birçok sanatı kapsayan bir sanat dalı olduğunu dile getirdi.

Yöntem, millet olmayı sağlayan en önemli etkenin dil birliği olduğunun da altını çizerek, "Almanya'da yaşayan yurttaşlarımızın dilleri birazcık deforme oluyor. Çünkü beyin koordinasyonu, 2 dili birden değerlendirme durumunda kalıyor. Sanat bunda en önemli faktördür, izlediğiniz diziler ve tiyatrolar güzel Türkçeyi konuşmak zorundadırlar. Birçok insan Türk dizileriyle Türkçeyi öğreniyor. Onun için hep beraber bu özeni göstermemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle son yıllarda tüm dünyada sanat eseri üretimlerinde kısırlık yaşandığını ifade eden Selçuk Yöntem, bunun sebebi olarak insanların makineleşmeye başlamasını ve duygunun yok olmasını gördüğünü sözlerine ekledi.

"7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" yarın sona erecek.

7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali nde dizi sektörü ele alındı
7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali nde dizi sektörü ele alındı
7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali nde dizi sektörü ele alındı

Hilal Saral, Frankfurt, Tiyatro, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde dizi sektörü ele alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakanlık İstanbul'da metronun simgesini değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü 13:53 Bakanlık İstanbul'da metronun simgesini değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de 13:32 Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti 13:21 Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti
TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak 13:16 TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak Bütün gece birlikte eğlendiği kadını bıçakla tehdit edip cinsel saldırıda bulundu! Saldırgan, ihbar üzerine yakalandı 13:03 Bütün gece birlikte eğlendiği kadını bıçakla tehdit edip cinsel saldırıda bulundu! Saldırgan, ihbar üzerine yakalandı Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor 12:03 Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor
Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da 11:47 Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı 11:35 Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı

Son Dakika Haberleri
13:32 Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de
13:25 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır
13:21 Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti
13:19 Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı
13:16 TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak
13:08 Eşinin yerine sefere gitti, kazada yaşamını yitirdi
13:03 Bütün gece birlikte eğlendiği kadını bıçakla tehdit edip cinsel saldırıda bulundu! Saldırgan, ihbar üzerine yakalandı
12:34 ABD'li senatörden gündem olacak sözler: Afganistan'a geri döneceğiz
12:15 Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim
12:03 Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor
Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı         
13:57
Bir günde iki transfer! Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba resmen Alanyaspor'da Bir günde iki transfer! Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba resmen Alanyaspor'da         
13:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır         
13:25
Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı         
13:19
Eşinin yerine sefere gitti, kazada yaşamını yitirdi Eşinin yerine sefere gitti, kazada yaşamını yitirdi         
13:08
Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim         
12:15
Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim         
11:53
50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı 50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı         
11:41
Transfer olamayınca yıkıldı! Fenerbahçe'ye gelemeyen Bustos, kulübünü ağır eleştirdi Transfer olamayınca yıkıldı! Fenerbahçe'ye gelemeyen Bustos, kulübünü ağır eleştirdi         
11:32
Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı         
11:17
Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük         
11:09
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı         
10:42
Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu         
10:40
Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı         
10:34
Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü         
10:16
Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler         
09:38
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 14:02:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nde dizi sektörü ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement