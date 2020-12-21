7 gebeliği düşükle sonuçlandı, Rosi tedavisi ile mutlu sona ulaştı - Son Dakika

7 gebeliği düşükle sonuçlandı, Rosi tedavisi ile mutlu sona ulaştı

21.12.2020 11:55

7 gebeliği düşükle sonuçlandı, Rosi tedavisi ile mutlu sona ulaştı Diyarbakır'da yaşayan 38 yaşındaki Cüneyt-Derya Arcasoy çifti, 8 yıllık evlilikleri süresince çocuk sahibi olamadı.

7 gebeliği düşükle sonuçlandı, Rosi tedavisi ile mutlu sona ulaştı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaşayan 38 yaşındaki Cüneyt-Derya Arcasoy çifti, 8 yıllık evlilikleri süresince çocuk sahibi olamadı. Bu dönemde 7 kez düşük yapan Derya Arcasoy, tavsiye üzerine gittiği Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e muayene oldu. Arcasoy, burada uygulanan Rosi tedavisiyle mutlu sona ulaştı.

Yaklaşık 8 yıl önce dünyaevine giren Arcasoy çifti, bu süreç içerisinde doğal yolardan çocuk sahibi olmak istedi. Denemeleri başarısız olan ve 7 defa da düşük yapan Derya Arcasoy, arkadaş tavsiyesi üzerine Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e muayene oldu. Derya Arcasoy, burada yapılan Rosi, PRP, akupunktur, mikroçip tedavilerin sonuç vermesiyle mutlu sona ulaştı.

"Hasta bize geldiğinde umutsuzdu"

Hastanın kendilerine geldiğinde 7 defa düşük yaptığını belirten Prof. Dr. Hakan Çoksüer, düşüklerin kaynağını iki yönlü değerlendirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, "Hasta kliniğimize geldiğinde biz de detaylı irdeledik. Tabi böyle düşüklerin toplum arasında asıl sebebinin kadın olduğu yönünde algı var. Fakat biz bilimsel olarak baktığımızda düşüğün kaynağını iki taraflı değerlendiriyoruz. Kadın açısından, erkek açısından bir sıkıntı var mı diye inceliyoruz. Biz burada baktığımızda kadına yumurta detoksu tedavisi verdik. Bir de sperm detoks tedavisi, akupunktur ve PRP uygulaması yaptık. Yumurtaların daha iyi kalitede olması için akupunktur tedavisinden yararlandık. Akupunktur hem stresi azaltıyor hem yumurtaların kalitesini artırıyor hem de rahim duvarını güçlendiriyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirerek embriyonun daha iyi tutunmasını sağlıyor. Sonrasında biz erkek için de uyguladık. Biz biliyoruz ki, sağlıklı bir gebelik olabilmesi için, düşük olmaması için yumurtaların kaliteli olması gerekiyor, spermin kaliteli olması gerekiyor. Bu yüzden fitoterepiyle sperm detoks tedavisi uyguladık ve ondan sonra bu hastamıza uygulamayı yaptık. Bu uygulamaları yaparken aynı zamanda daha iyi gelişim için PRP uygulaması da yaptık. Tabi hasta bize geldiğinde inanılmaz derecede umutsuzdu. Çocuğum olmaz gibi önyargıları vardı. Ta ki bizim verdiğimiz uygulamalara kadar. Lütfen, umudunuzu yitirmeyin. Burada doğru tedavi, doğru teşhis ve doğru klinik başarının ana anahtarıdır" dedi

Tedavi olan 38 yaşındaki Derya Arcasoy, 8 yıllık evli olduklarını, 5 yıl boyunca hamile kaldığını ama hep hüsranla sonuçlandığını kaydetti. 7 kez hamile kaldığını her defasında da düşük yaşadığını aktaran Arcasoy, "Hakan hocaya benim kendi doktorum önerdi. 'Hakan hocaya gönderelim sizi' dediler. Hakan hocanın yanına geldik, çok şükür ilk tüp bebek denemesinde hemen tuttu zaten. PRP, akupunktur uygulandı. Eşime de mikroçip tedavisi uygulandı. Psikolojik olarak çok fazla çöktüm, özellikle ben. Çocuğu olanları görünce inan üzülüyorduk. Şimdi 2buçuk yaşında bir çocuğumuz var, aynı zamanda şimdi tekrar gebeyim.

7 gebeliği düşükle sonuçlandı, Rosi tedavisi ile mutlu sona ulaştı
7 gebeliği düşükle sonuçlandı, Rosi tedavisi ile mutlu sona ulaştı
7 gebeliği düşükle sonuçlandı, Rosi tedavisi ile mutlu sona ulaştı
7 gebeliği düşükle sonuçlandı, Rosi tedavisi ile mutlu sona ulaştı

Diyarbakır, Bebek, Kadın, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 7 gebeliği düşükle sonuçlandı, Rosi tedavisi ile mutlu sona ulaştı - Son Dakika


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