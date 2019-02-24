7 Gecede 5 İş Yeri Soyan Şüphelilerden 2'si Çocuk 3 Kişi Yakalandı
42 dakika önce
KAYSERİ'de 14-21 Şubat tarihleri arasında 5 işyerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheliden 2'si çocuk 3 kişi polis tarafından yakalandı.
KAYSERİ'de 14-21 Şubat tarihleri arasında 5 işyerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheliden 2'si çocuk 3 kişi polis tarafından yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
, 14-21 Şubat tarihleri arasında geceleri işyerlerinde meydana gelen hırsızlık olayları için ösel ekip kurarak çalışma başlattı. İşyeri ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, oluyı gerçekleştiren şüphelilerin A.Z. (20), M.Z. (16), A.S. (15), M.Z. (18) olduğunu tespit etti. Şüphelilerden, A.Z. (20), M.Z. (16) ve A.S. (15) polis tarafından belirlenen adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Yaşı küçük olan M.Z. ile A.S. Çocuk Şube ekiplerine teslim edildi. 3 şüphelinin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. M.Z.'nin (18) ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. - Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:29 Kaynak: DHA
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