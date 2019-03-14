Son Dakika Haberleri: 7. "Gelecek Gençlerle Başlar" Konferansı Yapıldı

7. "Gelecek Gençlerle Başlar" Konferansı Yapıldı

1 saat önce

Ağrı Belediyesi tarafından öğrencilerin gelişimine yönelik başlatılan "Gelecek Gençlerle Başlar" Konferansları devam ediyor.

7.
Ağrı Belediyesi tarafından öğrencilerin gelişimine yönelik başlatılan "Gelecek Gençlerle Başlar" Konferansları devam ediyor.

Ağrı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen "Gelecek Gençlerle Başlar" konferansının 7'ncisi Doç. Dr. Mehmet Salih Geçit'in katılımı ile gerçekleşti. Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konferansta 9 ve 10'uncu sınıf öğrencilerine Kur-an'da gençlik ve Hz. Peygamberin gençlere tavsiyeleri konusu anlatıldı. Kur'an-ı Kerim'de yer alan kıssalardan, Kur'an'ın gençlere yönelik sunduğu ahlaki ilkeleri ve değerleri anlatan Doç. Dr. Geçit, gençlik değerlerinin neler olması gerektiğini Kur'an'dan örnekler vererek açıkladı. Gençlerin yaşamlarını peygamberlerin ahlak anlayışıyla şekillendirmeleri gerektiğini söyleyen Geçit, gençlerin şüphelerinin ancak tutarlı ve mantıklı izahlarla giderilebileceğini ve taklidi imandan tahkiki imana ancak bu yolla gidileceğini belirtti.

Konferans sonrası Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Edip Çağlayan, Doç. Dr. Mehmet Salih Geçit'e teşekkürlerini sunarak plaket takdim etti. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:04 Kaynak: İHA

Mehmet Salih, Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EMAX Araştırma, 15 İlin Anket Sonuçlarını Açıkladı! İşte Dikkat Çeken Sonuçlar Gaziantep'teki Terör Saldırısı Davasında 8 Sanığa Ceza Yağdı

İYİ Partili Koray Aydın'dan Seçime Günler Kala İddialı Sözler: Ankara Bitti, İstanbul'da da İmamoğlu Öne Geçti Cemal Kaşıkçı Cinayeti Soruşturmasında 20 Kişilik İnfaz Timi İçin Kırmızı Bülten Çıkartıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 20:03:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 7. "Gelecek Gençlerle Başlar" Konferansı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]