Son Dakika Haberleri: 7. Geleneksel C-Majör konseri bu yıl Bodrum'da gerçekleşecek
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7. Geleneksel C-Majör konseri bu yıl Bodrum'da gerçekleşecek

13 dakika önce

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenecek olan 7. Geleneksel C-majör İş'ten Sesler Korosu konserinde, bu kez şarkılar Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı yararına söylenecek.

7. Geleneksel C-Majör konseri bu yıl Bodrum'da gerçekleşecek, System.String[]

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenecek olan 7. Geleneksel C-majör İş'ten Sesler Korosu konserinde, bu kez şarkılar Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı yararına söylenecek.

Bodrum, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:15 
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