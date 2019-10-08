Son Dakika Haberleri: 7 gollü maç Buğdaylıspor'un
Son Dakika Spor 7 gollü maç Buğdaylıspor'un

7 gollü maç Buğdaylıspor'un

16 dakika önce

Kayseri Süper Amatör Küme maçında Buğdaylıspor, rakibi Demirspor'u 4-3 mağlup etti.

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Kayseri Süper Amatör Küme maçında Buğdaylıspor, rakibi Demirspor'u 4-3 mağlup etti.


Stat: Vali Muammer Güler


Hakemler: Erdem Sarıaslan x, Yaşar Besagil x, Erkan Kırçıl x


Demirspor: Serdal Öztürk x (Dk.3 Şenol Burul x) Furkan Erdoğan xx, Yusuf Yiğit x, Emre Borlu x, Oğulcan Erbek xx, Abuzer Efe x, Ferhat Uğur xx, Ebubekir Şahin xx, Hasan Ergüner xx, M.Nazif Ünal x, Alper Durdu xx


Buğdaylıspor: İsmail Atalay xx, Şaban Büyükçekiç x (Dk.43 Cemil Kartal xxx), Mahmut Alan xx, Ebeydullah Gün xx, Furkan Doğan xx, Osman Karapınar xx, İbrahim Çalış xx, Samet Daş xx, Ali Rıza Sancak xxx, Eray Kilaborucu x (Dk.35 Ali Can Koçer xx), Muhammed Ali Uzundağ xx


Goller: Ebubekir Şahin Dk.8, Oğulcan Erbek Dk.45, Ferhat Uğur Dk.66 (Demirspor) İbrahim Çalış Dk.39, Cemil Kartal Dk.45+2, Ali Rıza Sancak Dk.80 ve 85 (Buğdaylıspor) - KAYSERİ

Ebubekir Şahin, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:08 Kaynak: İHA
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