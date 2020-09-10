7 gün 24 saat açık olacak kütüphanede raflar kitapla buluştu - Son Dakika

Talas Belediyesi tarafından şehre kazandırılan 7 gün 24 saat açık olacak kütüphanede ilk kitaplar Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından raflara yerleştirdi.

Talas Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kütüphaneyi gezen Büyükkılıç, Başkan Yalçın'ın çok anlamlı ve önemli bir hizmet gerçekleştirdiğini, kütüphanenin hem akademisyenlere hem de yoğun öğrenci kitlesine hizmet vereceğini belirtti.

Talas Belediye Başkanı Yalçın ise kütüphanenin üniversite öğrencilerinin bulunduğu 5 yurdun ortasına yapıldığını aktardı.

5 katlı binanın 3 katının kütüphane, 2 katının ise sanat ve meslek edindirme kurslarından oluştuğunu anlatan Yalçın, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan 8 bin 500 kitabımız geldi. Sayın başkanımızın yerleştirme ve tasnif sürecindeki bu ziyaretinden çok memnun olduk. İnşallah üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin 7/24 açık bulacağı bir kütüphane olacak. Çocuklara, gençlere, akademisyenlere ve herkese başarılı çalışmalar diliyorum." ifadelerini kullandı.