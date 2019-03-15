Son Dakika Haberleri: 7 Gün 24 Saat Açık Olan Kütüphaneler Bursa'ya Kazandırılacak

7 Gün 24 Saat Açık Olan Kütüphaneler Bursa'ya Kazandırılacak

58 dakika önce

7 gün 24 saat açık olan kütüphaneler Bursa'ya kazandırılacak Öğrencisinden emeklisine herkesin yüzünü güldüren projeBURSA - Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş'ın projeleri arasında yer alan uyumayan kütüphane konsepti öğrencisinden emeklisine herkesin...

7 gün 24 saat açık olan kütüphaneler Bursa'ya kazandırılacak
Öğrencisinden emeklisine herkesin yüzünü güldüren proje

BURSA - Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş'ın projeleri arasında yer alan uyumayan kütüphane konsepti öğrencisinden emeklisine herkesin beğenisini kazandı.
Kütüphanelere gitmek eskiden birçok kişi için sıkıcı gelirken, şimdiler de ise yoğunluktan dolayı vatandaşlar sıraya girmeye zorunda kalıyor. Öğrencisinden emeklisine kadar herkesin istediği vakit kütüphanelerden faydalanması için gerekli olan çalışma başlatıldı. Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın projeleri arasında yer alan 7 gün 24 saat 'uyumayan kütüphane' herkes tarafından beğeni ile karşılandı. Sil baştan yenilenen Setbaşı Kütüphanesi'nde ilk olarak uygulamaya alınacak olan projeyi kitap kurtları sabırsızlıkla bekliyor. Setbaşı Kütüphanesini ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, "Bursa'da yaklaşık belediyeye ait 10 tane kütüphanemizde gencinden yaşlısına bir çok vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Öğrencilerimizin ve halkımızın okumayla alakalı çalışmalarını sürdüre bilmesi için tüm kütüphanelerimizi konforlu hale getirme noktasın çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı millet kıraathaneleri konsepti de vatandaşlarımız tarafından büyük bir beğeni kazandı. Geçtiğimiz günlerde Görükle Mahallesinde açtığımız millet kıraathanesi pek çok öğrenci arkadaşımıza destek olduğunu gördük. Pek çok alanda araştırma imkanına da sahip oluyorlar" dedi.
Bursa'daki bütün kütüphanelerin modernizasyonunu Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş ile birlikte yeni dönemde gerçekleştireceklerinin belirten Kılıç, "Başkanımız Alinur Aktaş'ın bu konudaki kararlığı herkesi mutlu etti. İnşallah uyumayan 7/24 kütüphaneleri tek tek Bursa'ya kazandıracağız. Bununla alakalı çalışmalar başlatıldı. Şu anda Şetbaşı Şehir Kütüphanesi gece 24'e kadar vatandaşlarımızın hizmetinde. İnşallah yeni dönemle birlikte 7 gün 24 saat hizmet verecek. Uymayan kütüphanelerle Bursa örnek bir kent olacak" dedi.
Kütüphanelerdeki bilgi ve kültür hazinesi olarak insanlığın gelişimine büyük katkı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle okullarda çocukların kitap sevgisi kazanması, ufkunu genişletebilmesi ve bilgi okuryazarı bireyler yetiştirilmesi kapsamında gereken tüm destekleri de sağlamaya devam ediyor. Yılda günlük ortalama 2 bin kişinin ziyaret ettiği Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kütüphanelerde, 90 bini aşkın basılı materyal bulunurken, üye olan 4 bin kişinin ise ödünç 50 bin kitap aldığı açıklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:37 Kaynak: İHA

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