7 gün 24 saat EFT yapma dönemi başlıyor - Son Dakika

Merkez Bankası 18 aralıkta havale yapar gibi EFT dönemini başlatıyor.

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi olarak isimlendirilen sistemle, vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecek.

Yeni sistem kademeli şekilde, tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşacak. Ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan "Kolay Adresleme Sistemi" de vatandaşların kullanımına sunulacak. Böylece dijital Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi hedefine önemli katkılarda bulunulacak. Bu arada bazı bankalar yeni sistemde "Kolay Adres" uygulaması ile, müşterilerinin IBAN'a gerek kalmadan para transferi yapılmasına imkan sağlayacaklarını açıkladı.

(İHA)