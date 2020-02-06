7 gün 24 saat yaşayan tesis - Son Dakika
Son Dakika Spor 7 gün 24 saat yaşayan tesis - Son Dakika Spor

7 gün 24 saat yaşayan tesis

6 saat önce

İstanbul dev bir spor kompleksine daha kavuştu.

7 gün 24 saat yaşayan tesis, System.String[]

İstanbul dev bir spor kompleksine daha kavuştu... Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul'un simge spor tesislerinden Burhan Felek Atletizm Stadı'nda yenileme çalışmalarının sona erdiğini ve cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılacağını duyurdu.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, "Atletizmdeki tesisleşmemizde de pek çok branşta olduğu gibi ciddi bir seviyeye ulaştık. 2002 yılında 12 olan atletizm pisti sayısı 2020'de 56'ya ulaştı. Atletizm branşında tesisleşmede yüzde 466'lık bir artış sağladık" dedi.


ŞİMDİ TESiSLERi DOLDURMA ZAMANI


Tesisin 7 gün 24 saat yaşayacağını vurgulayan Kasapoğlu, "Bu tesisleri 7 gün 24 saat esasına göre açık hale getirdik. Vatandaşlarımız, günün hangi saatinde spor için müsaitlerse, gidip o zaman spor yapabilecekler. Son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen sporda tesisleşme devrimiyle eksikler tamamlandı. Şimdi bu tesisleri doldurma zamanıdır" diye konuştu.


Burhan Felek, Atletizm, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:49 
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