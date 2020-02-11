7 gün sonra ölü bulunan iş makinesi operatörü toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 7 gün sonra ölü bulunan iş makinesi operatörü toprağa verildi - Son Dakika

7 gün sonra ölü bulunan iş makinesi operatörü toprağa verildi

6 saat önce

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde iş makinesinin dereye yuvarlanması sonucu kaybolan, 7 gün süren ara çalışmaları sonucu cesedi bulunan Muhammet Yılmaz (27), toprağa verildi.

7 gün sonra ölü bulunan iş makinesi operatörü toprağa verildi, System.String[]

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde iş makinesinin dereye yuvarlanması sonucu kaybolan, 7 gün süren ara çalışmaları sonucu cesedi bulunan Muhammet Yılmaz (27), toprağa verildi.

Gölyaka ilçesine bağlı Saçmalıpınar köyü Dereevler mevkisinde geçen hafta salı günü heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kapanan yolda aynı gün çalışma yapan iş makinesi, Aksu Deresi'ne yuvarlandı. Derede akıntıya kapılan iş makinesinin operatörü Muhammet Yılmaz, kayboldu. Arama kurtarma çalışmalarının 7'nci günü olan dün, Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, dere yatağında bulunan Muhammet Yılmaz'ın cenazesi, morga kaldırıldı. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Gölyaka Merkez Camii'ne getirildi. Buradaki cenaze namazına Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Yılmaz'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Muhammet Yılmaz'ın cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.Bölgede heyelan tehlikesinin devam etmesi nedeniyle araçların mezarlığa gitmesine izin verilmedi. Mezarlığa gitmek isteyenler, toplu şekilde minibüsle götürüldü.


Muhammet Yılmaz, Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü
9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Ablasının boğdu iddia edildi Burhan Kuzu'dan Zindaşti'yle ilgili iddialara yanıt: Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi

Son Dakika Haberleri
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 22:07:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 7 gün sonra ölü bulunan iş makinesi operatörü toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]