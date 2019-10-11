Son Dakika Haberleri: 7 günde 49 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa 7 günde 49 kişi yakalandı

7 günde 49 kişi yakalandı

57 dakika önce

Mersin'in merkez Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 49 kişiyi yakaladı.

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Mersin'in merkez Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 49 kişiyi yakaladı.


Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir haftada aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmada, uyuşturucu ve uyarıca madde ticareti, yağma, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık, parada sahtecilik olmak üzere 5 yıl ve aralıklarla hapis cezası bulunan 49 kişiyi gözaltına aldı.


Ekipler hırsızlara yönelik yaptığı çalışmalarda da 3 kişi gözaltına aldı. Şahıslarla birlikte çaldıkları 1 tablet, 1 cep telefonu, 1 bilgisayar kasası, 2 monitör, 1 hoparlör ve 2 mause ele geçirildi.


Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında da, 2 kişi 700 paket gümrük kaçağı sigarayla yakaladı. Ayrıca bir iş yerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi. - MERSİN

Emniyet Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:21 Kaynak: İHA
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