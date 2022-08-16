7 günde 7 kilo verdiren yumurta diyeti nedir? Yumurta diyeti nasıl yapılır? Yumurta diyeti listesinde neler var?

Çoğu zaman klasik diyet listeleri yerine daha farklı ve popüler olan diyetleri uygulamak isteriz. Rutin diyetler yerine en hızlı etki eden listeler daha cazip gelir. Yaz ayına kendimizi görmek istediğimiz kiloya en etkili şekilde düşüren diyet hepimizi heyecanlandırmaktadır. Yumurta, fazla protein içeren bir besin olmasına rağmen karbonhidrat ve kalori açısından düşük bir besindir. Yumurtanın içerisindeki 13 farklı vitamin ve yararlı mineraller sağlıklı bir şekilde kilo vermemize yardımcı olacaktır.

YUMURTA DİYETİ NEDİR?

Haşlanmış yumurta, yağsız proteinler ve düşük karbonhidratlı meyveler ile yapılır. Su, şekersiz çay gibi kalorisiz içecekler de dahildir. Birkaç çeşidi vardır ama hepsinin aynı etkiyi vermektedir. Karbonhidratların yasaklandığı az besinli olan diyet ile hızlıca kilo veriliyor. Alınan fazla protein sayesinde metabolizma hızlanıyor ve yağ yakımı oluşuyor. Yumurta diyeti süresince yasaklı olan bazı besinler var. Bu besinler ise alkol, tereyağı, süt, atıştırmalık yok. Öğünler arası değişim yapmak da diyetin kuralları arasında. Herkesçe merak edilen yumurta diyetinin listesinde neler var? Sorusuna yanıt verdik.

YUMURTA DİYETİ LİSTESİ

1.GÜN

Sabah 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 dilim mandalina, greyfurt veya portakal

Öğlen dilediğiniz kadar meyve ile 2 dilim tam buğday ekmeği

Akşam tavuk ve büyük bir salata tabağı

2.GÜN

Sabah 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 dilim mandalina, greyfurt veya portakal

Öğlen yeşil sebzeler ile tavuk salatası

Akşam 1 portakal, 2 adet haşlanmış yumurta ve salata

3.GÜN

Sabah 2 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim mandalina, portakal veya greyfurt

Öğlen yağsız peynir, 1 adet domates ve 1 tam buğday ekmeği

4.GÜN

Sabah 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 dilim portakal, mandalina veya greyfurt

Öğlen meyve

Akşam salata ve buharda pişen tavuk

5.GÜN

Sabah 2 adet haşlanmış tavuk ve 1 dilim portakal, mandalina veya greyfurt

Öğlen haşlanmış sebze ve 2 adet yumurta

Akşam balık ızgara ve salata

6.GÜN

Sabah 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 dilim portakal, mandalina veya greyfurt

Öğlen meyve

Akşam buharda pişmiş tavuk ve sebze

7.GÜN

Sabah 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 dilim portakal, mandalina veya greyfurt

Öğlen domates salatası ve buharda pişmiş sebze ve tavuk

Akşam yemeği buharda pişmiş sebze

YUMURTA DİYETİ İŞE YARIYOR MU?

Normal rutin besin kaynaklarından fazla uzak kaldığınız için diyeti bitirip normal besin düzenine döndüğünüzde verdiğiniz kiloları tekrar alma ihtimaliniz vardır. Bu nedenle herkesçe tartışılan bir diyettir. Normal besinleri vücut alamadığı için sağlıksız bir diyet olduğu söyleniyor. Diyet esnasında açlık yaşama riski olduğu için, diyet bitimi normalden fazla besin tüketimi gerçekleşme ihtimali yüksektir. Uzmanların görüşü ise 1 haftada maksimum 2 ila 3 kilo verimi normaldir. Aniden verilen 7 kilonun sağlıklı olmadığı düşüncesini savunurlar.

Önemli not: Tüm sağlık uygulamalarında öncelikle hekimine başvurun. Doktorunuzun tavsiyesine göre hareket edin.