7 gündür kayıp, her yerde aranıyor - Son Dakika

7 gündür kayıp, her yerde aranıyor

24.05.2021 09:31
7 gündür kayıp, her yerde aranıyor, System.String[]

Sivas'ın Hafik ilçesi Topçuyeni köyünde 7 gün önce kaybolan Aziz Muhammet Mete, ekipler tarafından her yerde aranıyor.

Sivas'ın Hafik ilçesi Topçuyeni köyünde 7 gün önce kaybolan Aziz Muhammet Mete, ekipler tarafından her yerde aranıyor.

Olay 7 gün önce Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Topçuyeni köyünde yaşandı. İstanbul'dan Sivas'ta ki köyüne gelen 26 yaşındaki Aziz Muhammet Mete, aniden kayıplara karıştı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu ve ilaç kullandığı öğrenilen Mete'den haber alamayan ailesi durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Dağlık alanlarda ve mağaralarda arama çalışması yapan ekiplere arama kurtarma köpekleri de destek oldu. Termal kamera ve drone yardımıyla da aranan Aziz Muhammet Mete'den herhangi bir ize rastlanılmadı. Genç adamın ailesi gözyaşları içerisinde ekiplerden iyi haber bekliyor. Aile Aziz Muhammet Mete'nin hayatından endişe ediyor.

"Telefona cevap vermiyor alıkonmuş olabilir"

Kayıp Mete'nin babası Saim Mete, telefona cevap vermediğini ve alıkonmuş olabileceğini söyleyerek, " Telefon etti 'baba sen gelmezsen canım sıkılıyor. Acil uçağa bin gel' dedi. En son konuşmamızda oldu. Tekrar annesini arayayım dedim ne var ne yok diye. 4-5 gibi aramaya başladık. Ta ki 8'e kadar ulaşamadık. Ulaşıyoruz, çalıyor ama cevap vermiyor. ya kendisi telefona cevap vermiyor esir olmuş. ya da canına kıymış. Jandarmamız ve Afatımız tüm köy civarını aradı. Gece termal kameralar ile aradılar. Bende kanaatine vardım, ölüsü ve canlısı burada yok. Arasının kötü olduğu hiç kimse yoktur. Sırtında hep çanta taşır. Psikolojik ilaçları var hepsi burada, almamış. Çantasına aldığı bir paket süt, 2.5 litrelik su, bir kilo tütün ve telefonunu aldı. Buradan kaçacak gibi değil" dedi.

'Görünüyor yol, yolun sonu görünüyor' diye türkü söylemiş

Kayıp Mete'nin babaannesi Sultan Mete, torununun en son görünüyor yol, yolun sonu görünüyor diye bir türkü söylediğini ifade ederek, "Camiye gitmiş orada dolanmış sonra eve geldi yemek yedi. Bir türkü söyledi ' Görünüyor yol, yolun sonu görünüyor' diye. Biraz çay içti hakkınızı helal edin dedi" şeklinde konuştu.

Jandarma ve AFAD aradı

Mete'nin amcası Şükrü Mete, her yerde aradıklarını belirterek, "En son acı göz mevkiinde görülmüş. 7 gündür haber alınamıyor. AFAD ve jandarmamızla her tarafı aradık. Zara Özel Tim droneler ile 4-5 sefer aradı. Hiçbir şeye rastlamadık, hiçbir ize rastlamadık. Keşke yaşıyor olsa. O gelsin ben başka bir şey istemiyorum" diye konuştu. - SİVAS

7 gündür kayıp, her yerde aranıyor
7 gündür kayıp, her yerde aranıyor
7 gündür kayıp, her yerde aranıyor
7 gündür kayıp, her yerde aranıyor
7 gündür kayıp, her yerde aranıyor
7 gündür kayıp, her yerde aranıyor
7 gündür kayıp, her yerde aranıyor
7 gündür kayıp, her yerde aranıyor
7 gündür kayıp, her yerde aranıyor
7 gündür kayıp, her yerde aranıyor
7 gündür kayıp, her yerde aranıyor
7 gündür kayıp, her yerde aranıyor
7 gündür kayıp, her yerde aranıyor
7 gündür kayıp, her yerde aranıyor

Muhammet Mete, Cep Telefonu, Sivas, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 7 gündür kayıp, her yerde aranıyor - Son Dakika


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