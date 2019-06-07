7 günlük acı bilanço: 65 ölü, 661 yaralı
20 dakika önce
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 65 kişi hayatını kaybetti, 661 kişi yaralandı.
Ramazan Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:43
tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 65 kişi hayatını kaybetti, 661 kişi yaralandı.
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