Son Dakika Haberleri: 7 günlük acı bilanço: 65 ölü, 661 yaralı
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7 günlük acı bilanço: 65 ölü, 661 yaralı

20 dakika önce

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 65 kişi hayatını kaybetti, 661 kişi yaralandı.

7 günlük acı bilanço: 65 ölü, 661 yaralı, System.String[]
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 65 kişi hayatını kaybetti, 661 kişi yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:43 
Ekonomi
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