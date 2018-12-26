Son Dakika Haberleri: 7 Günlük Bebeği Cami Avlusuna Bıraktılar

7 Günlük Bebeği Cami Avlusuna Bıraktılar

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, cami avlusunda 7 günlük kız bebek bulundu.

7 Günlük Bebeği Cami Avlusuna Bıraktılar, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, cami avlusunda 7 günlük kız bebek bulundu.

Çamlıtepe Camisi'nin avlusundaki, Kur'an kursu eğitiminin verildiği yerde, battaniyeye sarılı vaziyette bir bebek olduğunu fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

112 Acil Servis ekiplerince, Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan kız bebeğin, 7 gün önce dünyaya geldiği belirtildi.

Polis ekipleri, bebeği camiye bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:42 Kaynak: AA

Polis, Kahramanmaraş, Pazarcık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıskançlık Krizine Giren Genç Kadın, Kocasının İmam Nikahlı Eşine Kurşun Yağdırdı Kadınların Birbirine Girdiği Kavgayı Kimse Ayıramadı

Taylandlı Bir Aile, Önceki Hayatlarında Sevgili Olduklarına İnandığı İkiz Çocuklarını Evlendirdi Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 19:38:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 7 Günlük Bebeği Cami Avlusuna Bıraktılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]