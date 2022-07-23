7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Rasim Özdenören vefat etti - Son Dakika
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7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Rasim Özdenören vefat etti

23.07.2022 13:56
7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Rasim Özdenören vefat etti

7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Rasim Özdenören vefat etti Türk Edebiyatının Usta Yazarı Rasim Özdenören vefat etti Türk edebiyatının usta yazarlarından ve 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Rasim Özdenören, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat etti.

7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Rasim Özdenören vefat etti

Türk Edebiyatının Usta Yazarı Rasim Özdenören vefat etti

ANKARA - Türk edebiyatının usta yazarlarından ve 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Rasim Özdenören, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat etti.

Özdenören, enfeksiyon nedeniyle bir aydır Ankara Cebeci'de Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde müşahede altında tutuluyordu. '7 Güzel Adam'ın son temsilcisi olan Özdenören, geçtiğimiz yıl korona virüse yakalanmış, iki ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Rasim Özdenören kimdir?

Rasim Özdenören, 20 Mayıs 1940'ta Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Şair Alaaddin Özdenören ile ikiz kardeştir. Küçük yaşlardan itibaren okumaya ve yazmaya çok meraklıydı.

Çocukluk döneminde farkı şehirlerde ikamet etti. Rasim Özdenören, ilk ve orta öğrenime bir dönem Kahramanmaraş'ta, bir dönem Malatya'da, bir dönem ise Tunceli'de devam etti. Lise mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü başarı ile tamamladı. Daha sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni başladı. 1967'de buradan da mezun oldu.

1970'te mesleki hayatına katkıda bulunmak ve yüksek lisans yapmak amacı ile Amerika'ya gitti. Yaklaşık 2 sene boyunca burada kaldı. Daha sonra yeniden Türkiye'ye dönüş yapan Rasim Özdenören, 1971'de Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak göreve başladı.

1975'te Kültür Bakanlığı'nda Bakan Müşaviri olan Rasim Özdenören, 3 sene boyunca da aynı kurumda müfettişlik görevine devam etti. Daha sonra yazar olabilmek maksadı ile görevinden ayrıldı.

1980'de Kültür Bakanlığı'ndaki görevine geri dönen Rasim Özdenören, 1981'de Yayın Temsil Dairesi Başkanı oldu. Alanında sürekli bir yükselme kaydeden Özdenören, 1984'te Genel Sekreter Yardımcısı, 1988'de ise Genel Sekreter olarak çalışmalar yürüttü.

2004'te ise emekliye ayrıldı.

Özdenören'in yazdığı hikayeler birçok filme uyarlanırken, film yarışmalarında jüri özel ödülünün de sahibi oldu. Rasim Özdenören başarılarından ötürü çok sayıda ödüle layık görüldü.

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Kaynak: İHA

Rasim Özdenören, Ankara, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Rasim Özdenören vefat etti - Son Dakika

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