7 hafta sonra sokağa çıktı - Son Dakika

Manisalı şehit annesi 92 yaşındaki Hürü Savunmaz, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının 7. haftasında verilen 4 saatlik serbestliğin ilk saatini güneşli havada gezerek değerlendirdi.



Anneler Gününde sokağa çıkma serbestliğini fırsat bilerek güneşli havada gezmeye çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar 7 hafta sonra sokağa çıkabilmenin sevincini yaşadı. Şırnak Şenoba'ya bağlı Gömeç köyü kırsalında operasyon dönüşü 28 yıl önce şehit olan piyade komando er Mehmet Savunmaz'ın 92 yaşındaki annesi Hürü Savunmaz da 4 saatlik sokak serbestliğinin ilk saatini evinin bulunduğu Barbaros Mahallesinde gezerek değerlendirdi. Oğlu Kazım Savunmaz'ın eşliğinde gezen Hürü Savunmaz, "4 saatlik izinli olduğumuz için sokakta gezmeye başladık. Güzel havanın tadını çıkardık. Devletimizin vermiş olduğu kurallara en iyi şekilde uyuyoruz. Allah bu korona belasını bir an önce başımızdan defetsin. Bugün 10 Mayıs Anneler Günü. Tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum. Daha önceden izin alınacağını bilseydim ilk işim şehit oğlumun mezarını ziyaret etmek olurdu. Ama verilen izin sadece yürüme mesafesi olduğu için biraz yürüdüm ve eve geri döndüm." dedi. - MANİSA