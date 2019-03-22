Son Dakika Haberleri: 7 Hanelik Köyde 14 Kişi Yaşıyor

7 Hanelik Köyde 14 Kişi Yaşıyor

4 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Asmacık köyünde 7 hanede 14 kişi yaşıyor.

7 Hanelik Köyde 14 Kişi Yaşıyor, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Asmacık köyünde 7 hanede 14 kişi yaşıyor.


İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Akdağ Tabiat Parkı'nın eteklerinde bulunan ve 500 yıllık geçmişi olan Asmacık köyünün nüfusu göç nedeniyle 160'lardan 14'e kadar düştü. Köyde şu anda 7 hanede 14 kişi yaşıyor.

Köy muhtarı Ahmet Coşar (62), gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde yaş ortalamasının 50'nin üzerinde olduğunu belirtti.

Önceki yıllarda köyde yaygın olan kara keçi yetiştiriciliğinin bugün bittiğini dile getiren Coşar, "Bu nedenle köyden göçler başladı. Genç nüfus diğer il ve ilçelere göç etti. Daha önce köyümüzde 160 kişi yaşıyordu ve 61 seçmenimiz vardı. Göçün ardından köyümüzde şu an 7 hanede 14 kişi var. Hepsinin yaşı 50'nin üzerinde. Genç nüfus kalmadı. Köyümüzde imam yok, imam istiyoruz." dedi.

Coşar, köyde 25 yıldır muhtarlık yaptığını, 31 Mart yerel seçimlerinde tekrar aday olduğunu aktaran Coşar, muhtarlık için rakibinin de olmadığını ifade etti.

Köy muhtarının oğlu Feridun Coşar ise kendisinin de Sandıklı'da ikamet ettiğini söyledi.

Köyden şehre göç eden genç nüfusun, devletin destek vermesi halinde dönebileceğini dile getiren Coşar, "Köyden göçenlerden biri de benim. Köyümüz çok güzel, havası güzel. Köyümüzden ayrılmak istemiyoruz. Devlet destek verirse köyümüze tekrar dönmek istiyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:17 Kaynak: AA

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