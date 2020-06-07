7 Haziran Pazar DHA Spor Gündemi

Çaykur Rize spor Başkanı Hasan Kartal'dan dev proje
Hasan Kartal: 45 dönümlük araziye halka açık spor tesisi yapıyoruz"Karantinayı atlarla, keçilerle uğraşarak geçirdim""Biz Rizespor olarak kendimize güveniyoruz, adil olmayacağını düşündüğümüz için 7 kulüp arasına katıldık""Seyirciyi temsilen maçları maratonda izlemeliyim"
Azerbaycanlı şampiyon kick boksçu Bahram'ı, Glory'e Türk eşi Nehir hazırlıyorBahram: Glory'de en iyi şekilde mücadele edip başarımla hem Azerbaycan'ı hem de Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum
SÜPER LİGSüper Lig ekipleri, ligin 27'nci haftasında oynanacak maçların hazırlıklarını sürdürecek. Takım içinde antrenman maçları gerçekleştirecek ekipler olacak
GALATASARAYSarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar günü izinli geçirecek. Antalyaspor maçının hazırlıkları pazartesi günü yapılacak antrenmanla devam edecek.
AVRUPA'DAN FUTBOL
Almanya Bundesliga, Macaristan Ligi, Ukrayna Ligi, Çin ligi maçları devam edecek