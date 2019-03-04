7. HİÇ Ödülleri başvuruları için son 4 gün
1 saat önce
BHİD tarafından ulusal bazda 7'nci kez düzenlenen 'Halkla İlişkiler Çalışmaları' yarışması başvuruları 8 Mart 2019 Cuma gününe kadar yapılabilecek.
BHİD tarafından ulusal bazda 7'nci kez düzenlenen 'Halkla İlişkiler
Çalışmaları' yarışması başvuruları 8 Mart
2019 Cuma gününe kadar yapılabilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:05
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