Son Dakika Haberleri: 7 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı
Son Dakika Güncel 7 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı - Son Dakika

7 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da 4 ev ile 3 otomobilden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da 4 ev ile 3 otomobilden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda Dumlupınar, Sahipata ve Veysel Karani mahallelerinde 4 ev ile 3 otomobilden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında hırsızlık yapılan adreslerle çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, şüpheliler U.K. (18), E. Y. (22), E.B. (20), A.E.Y. (18) ve O.K'yı (15) gözaltına aldı.

Evlerden beyaz eşya, ziynet eşyaları ile otomobillerden akü ve cep telefonu çaldıkları ileri sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

7 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Beyoğlu'nda hırsızları apartmana kilitleyip polislere teslim etti
Fatih'te vurularak öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı 9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist için ABD ile görüşmeler sürüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 23:15:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 7 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]