7 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

7 hırsızlık şüphelisi yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te hırsızlık yaparak kamu kurumlarını yaklaşık 1,5 milyon lira zarara uğrattıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te hırsızlık yaparak kamu kurumlarını yaklaşık 1,5 milyon lira zarara uğrattıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde kamu kurumlarından elektronik eşya, baz istasyonlarından klima ve yüksek gerilim hatlarından bakır kablo çalan hırsızlık şebekesine yönelik çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların 7 kişi olduğunu tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların elektronik eşya çalarak kamu kurumlarını yaklaşık 1,5 milyon lira zarara uğrattıkları öne sürüldü.

7 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:56 Kaynak: AA
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