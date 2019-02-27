Son Dakika Haberleri: 7. İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresi Başladı

7. İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresi Başladı

59 dakika önce

Avrupa Parlamentosunda 7. İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresi başlarken, geçen hafta Mısır'da idam edilen 9 gence ilişkin açıklama yapılmaması dikkati çekti.

7. İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresi Başladı, System.String[]
Avrupa Parlamentosunda 7. İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresi başlarken, geçen hafta Mısır'da idam edilen 9 gence ilişkin açıklama yapılmaması dikkati çekti.

Kongrenin sponsorluğunu ve ev sahipliğini üstlenen Avrupa Birliği (AB) adına açılış konuşması yapan Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "İnsan hayatı hiçbir hükümet ya da devletin mülkiyeti değildir. Hiçbir ülke vatandaşlarını öldürme hakkına sahip değildir." dedi.

AB'nin "her koşulda" idam cezasına karşı olduğunu kaydeden Mogherini, dünyada ülkelerin yüzde 70'inin idam cezasını kaldırdığına ancak hala bazı ülkelerde bu uygulamanın geçerli olduğuna işaret etti.

AB'den diyalog çağrısı

"AB'nin idam cezasını uygulayan ülkelerle aynı değerleri paylaşmamasına rağmen diyaloğu sürdürme taraftarı olduğunu" ifade eden Mogherini, idam cezasının suça karşı caydırıcılığının olmadığının altını çizdi.

Mısır'da geçen hafta 9 gencin idam edilmesine karşı tepki vermeyen ve resmi bir açıklama yapmayan AB'nin, idam cezasına karşı düzenlenen bir kongrede de bu konuyu gündeme getirmemesi dikkati çekti.

Öte yandan, birçok insan hakkı ihlalinin gerçekleştiği Mısır'da hafta başında yapılan AB-Arap Birliği Zirvesi'ne AB üye ülkelerinin üst düzey katılımı da tepki çekmişti.

İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresi

İlki 1991'de Strazburg'da düzenlenen İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresi, çeşitli ülkelerden insan hakları savunucuları, siyasetçiler, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin üyelerinin katılımıyla gerçekleşiyor.

Kongre, idam cezasının evrensel olarak kaldırılması için çalışmalar yürütüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:34 Kaynak: AA

Mısır, Avrupa Birliği, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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