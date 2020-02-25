7 il için 100 kilometrelik "fırtına" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 7 il için 100 kilometrelik 'fırtına' uyarısı - Son Dakika

7 il için 100 kilometrelik "fırtına" uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karabük, Düzce, Bartın, Zonguldak, Bolu, Çankırı ve Kırıkkale için fırtına uyarısında bulundu.

7 il için 100 kilometrelik

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karabük, Düzce, Bartın, Zonguldak, Bolu, Çankırı ve Kırıkkale için fırtına uyarısında bulundu.


Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre; güneybatı yönlerden esecek rüzgarın Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale genelinde etkisini arttırarak perşembe günü kuvvetli fırtına ve tam fırtına (70-100 km/s) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.


Açıklamada, "Cuma sabah saatlerine kadar etkili olacak fırtına nedeni ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - KARABÜK

Karabük, Bartın, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:05 Kaynak: İHA
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