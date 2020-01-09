7 ilçede eş zamanlı su ürünleri denetimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 7 ilçede eş zamanlı su ürünleri denetimi yapıldı - Son Dakika

7 ilçede eş zamanlı su ürünleri denetimi yapıldı

6 saat önce

Tekirdağ'da Tarım ve Orman İl Müdürü ve yardımcılarının da katılımıyla 7 ilçede eş zamanlı su ürünleri kontrol ve denetimi yapıldı.

7 ilçede eş zamanlı su ürünleri denetimi yapıldı, System.String[]

Tekirdağ'da Tarım ve Orman İl Müdürü ve yardımcılarının da katılımıyla 7 ilçede eş zamanlı su ürünleri kontrol ve denetimi yapıldı.


Tekirdağ genelinde yapılan eş zamanlı denetime Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, İl Müdür Yardımcısı Erhan Yalçın ve Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği Şube Müdürü Tolga Özkan ile Şube ve İlçe Müdürlüğü personelleri katıldı. Eş zamanlı denetimlerde Süleymanpaşa, Ergene, Saray, Hayrabolu, Malkara, Kapaklı, Marmaraereğlisi ilçelerinde deniz, içsular, karaya çıkış noktaları, balık halleri, nakil güzergahları, işleme ve değerlendirme tesisleri, soğuk hava depoları, toptan ve perakende satış yerlerinde su ürünleri kontrol ve denetimi gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Oturdukları evin camından dereye düşen genç kadın yaşamını yitirdi
Dükkanına astığı yazı ile öğrenciler için bedava yemek kampanyası başlattı PENDİK'TE 5. KATTAN DEREYE DÜŞEN KADIN ÖLDÜ Pendik'te 5. kattan dereye düşen kadın öldü

Son Dakika Haberleri
16:05 Megan Markle ve Prens Harry, İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerinden neden çekildi? - Son Dakika Haber
16:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 yılının erişilebilirlik yılı olarak ilan edilmesinde fayda görüyorum" - Son Dakika Haber
16:01 İzmir'de yasaklı yola giren tır, köprüye takıldı - Son Dakika Haber
16:01 Minik Eylül'ün servis minibüsünün altında kalarak ölmesiyle ilgili iddianame hazırlandı - Son Dakika Haber
16:00 Samsun'daki DEAŞ operasyonunda 1 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika Haber
15:53 Son dakika: İran'dan yeni açıklama: Amacımız ABD askerlerini öldürmek değildi - Son Dakika Haber
15:21 Türkiye-İran sınırında uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 16:08:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 7 ilçede eş zamanlı su ürünleri denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]