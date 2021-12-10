7 ilde 36 evden hırsızlık yapan 4 kadın suçüstü yakalandı

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde evlerden hırsızlık yapan yabancı uyruklu 4 kadın, suçüstü yakalandı.

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde evlerden hırsızlık yapan yabancı uyruklu 4 kadın, suçüstü yakalandı. Şüphelilerin 7 ilde 36 evden hırsızlık yaptığı tespit edildi. Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri 7 ilde 36 ayrı eve girerek hırsızlık yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 4 kadını takibe aldı. Ekipler, şüphelileri girdikleri evde suçüstü yakaladı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliği'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Tufanbeyli, Hisarcık, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › 7 ilde 36 evden hırsızlık yapan 4 kadın suçüstü yakalandı - Son Dakika

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