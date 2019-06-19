7 ilde 36 suçtan aranan şüpheli yakalandı
51 dakika önce
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında 7 ilde 36 ayrı suçtan yakalama kararı verilen Sadullah Ilgın (63) polis tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:51 Kaynak: DHA
MANİSA'nın Turgutlu
ilçesinde, hakkında 7 ilde 36 ayrı suçtan yakalama kararı verilen Sadullah Ilgın
(63) polis tarafından yakalandı. Ilgın, tutuklanarak cezaevine konuldu. Manisa
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube ekipleri Manisa, Ankara
, Çanakkale
, Bursa
, Denizli
, İzmir
ve İstanbul
'daki mahkemeler tarafından dolandırıcılık ve mala zarar verme gibi farklı 36 suçtan yakalama kararı verilen Sadullah Ilgın'ın Turgutlu'da olduğunu belirledi. Ilgın, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınıp, Manisa'ya götürülen Sadullah Ilgın, dün sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
- Manisa
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