Son Dakika Haberleri: 7 ilde 36 suçtan aranan şüpheli yakalandı
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7 ilde 36 suçtan aranan şüpheli yakalandı

51 dakika önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında 7 ilde 36 ayrı suçtan yakalama kararı verilen Sadullah Ilgın (63) polis tarafından yakalandı.

7 ilde 36 suçtan aranan şüpheli yakalandı, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında 7 ilde 36 ayrı suçtan yakalama kararı verilen Sadullah Ilgın (63) polis tarafından yakalandı. Ilgın, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri Manisa, Ankara, Çanakkale, Bursa, Denizli, İzmir ve İstanbul'daki mahkemeler tarafından dolandırıcılık ve mala zarar verme gibi farklı 36 suçtan yakalama kararı verilen Sadullah Ilgın'ın Turgutlu'da olduğunu belirledi. Ilgın, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınıp, Manisa'ya götürülen Sadullah Ilgın, dün sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklandı.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:51 Kaynak: DHA
Polis, Turgutlu, Ilgın, Manisa, Güncel
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