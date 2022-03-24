7 ilde dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

7 ilde dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı

24.03.2022 09:40
7 ilde dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı

Düzce Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu 7 farklı yerde 8 dolandırıcılık kaydı bulunan şahıs Akçakoca'da Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Düzce Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu 7 farklı yerde 8 dolandırıcılık kaydı bulunan şahıs Akçakoca'da Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık yapmak suçundan aranması bulunan K.B. isimli şahsın Sakarya'dan, Düzce'nin Akçakoca ilçesine geleceği istihbaratını alan Jandarma ekipleri şahsın geçeceği bölgede uygulama yaptı. Samsun, Bodrum, Kayseri, Tufanbeyli, İstanbul, Kırklareli ve Ankara'da dolandırıcılık yaptığı belirlenen ve mahkemelerce aranması bulunan K.B. isimli şahsın bindiği aracı durduran ekipler, K.B'yi gözaltına aldı. Zanlı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Son dakika! Sokak ortasında husumetlisinin peşinden silahla koştu Son dakika! Sokak ortasında husumetlisinin peşinden silahla koştu Son dakika haber | Düzce'de yaşanan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı Son dakika haber | Düzce'de yaşanan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Dolandırıcılık, Akçakoca, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 7 ilde dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
09:34 Pınar Deniz giydiği kıyafetlerle yargı dağıtıyor! Göbeğine kadar inen dekolte ile tam not aldı
09:28 Kuruluş Osman yeni bölümüyle dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
09:23 Dolandırıcılar Ümit Besen'in eşini hedef aldı! "120 liralık kargo borcunuz var" dediler...
09:23 Zelenski, Biden'dan Abramovich'in yaptırım listesine alınmamasını istedi!
09:17 Türk şoförler Rus sınırında hayatta kalmaya çalışıyor! Yaşadığı strese dayanamayıp kalp krizi geçiren var
09:16 Kilit kavşakta kar yağışı başladı! 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale geceyi kar altında geçirdi
09:08 Bodrum Belediyesi'nde 'imar usulsüzlüğü' iddiasıyla inceleme
09:08 Babası başsavcı, annesi hakim olan Murat Bakırköylü eski kız arkadaşını nasıl öldürdü? İşte AVM cinayetinin detayları
09:03 Erken seçimin habercisi mi? Resmi Gazete'de YSK için oy verme kabini ihalesi açıldı
09:00 Hastanede röntgen çektirmek isteyen hastaları dolandırdı! 'Sahte emanetçi'nin 33 faili meçhul olaya karıştığı belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 09:46:53. #1.12#
SON DAKİKA: 7 ilde dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement